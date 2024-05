Acr Messina, Giunta: “Stagione speciale, grazie a chi ci è stato vicino”

Il centrocampista messinese ricorda la rete contro il Crotone, la prima tra i professionisti: "Con questa maglia l'emozione più grande della mia vita"

MESSINA – Il centrocampista classe 1999 Francesco, per tutti Ciccio, Giunta ripercorre la stagione vissuta a Messina. Per lui che è originario della città peloritana un’annata speciale, in campo è stato impiegato 25 volte, ma spesso è stato inserito a partita in corso ben tredici volte. Ha collezionato oltre 1100 minuti in campo in campionato e si è reso protagonista in fase offensiva con la rete, la sua prima tra i professionisti nella sfida che ha aperto la trasferta di Crotone all’andata, e poi in due occasioni ha fornito un assist ai compagni, l’ultimo in casa nella partita salvezza servendo l’altro messinese in rosa Peppe Salvo. I due messinesi di fatto hanno firmato la salvezza matematica con il momentaneo 2-1 ai danni del Potenza. Giunta aveva un contratto di un solo anno, ma possiamo affermare con certezza che sarebbe uno di quelli che se arrivasse la proposta non esiterebbe un secondo a proseguire il suo cammino col Messina.

Giunta: “Annata bella e speciale”

“È stata un’annata bella e per me speciale – le parole a stagione conclusa di Francesco Giunta – il bilancio della stagione è positivo perché l’obiettivo prefissato all’inizio è stato raggiunto con una giornata d’anticipo. Ci sono stati momenti di difficoltà, come in tutte le stagioni, però siamo felice e personalmente mi sento orgoglioso di aver indossato questa maglia e aver dato il massimo. Il gol contro il Crotone, mio primo gol tra i professionisti, è stato l’emozione più grande della mia vita proprio perché arrivato con questa maglia ed è stato veramente speciale. Un ringraziamento va alla società e al presidente, anche i tifosi in particolare quelli che ci sono sempre stati, un ringraziamento ancora ai compagni e allo staff, tutti insieme abbiamo raggiunto questo traguardo importante. Un ringraziamento insomma a tutte le persone che ci sono state vicine”.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook Acr Messina