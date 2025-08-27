Acr Messina, il ds Martello: “Facciamo parlare il campo, obiettivo salvarsi”

Il nuovo direttore sportivo avrà davanti un arduo compito: "Sfido chiunque a tirarsi indietro in una piazza così importante"

MESSINA – Dopo la scelta del nuovo allenatore, Giuseppe Romano, la società ha comunicato di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Giovanni Martello: “Le prime parole – dichiara il ds – non possono che essere un ringraziamento a chi ha pensato al mio nome. Poi credo ci sia poco da parlare e tanto da fare, i tifosi e la piazza sono stanchi delle chiacchiere. Cercheremo di fare fatti, far parlare il campo con umiltà ma determinazione. Cercheremo di salvare la categoria che è l’obiettivo unico e primario in questo momento”.

Sul perché aver accettato il difficile compito di lavorare a Messina aggiunge: “Sfido chiunque, che sia chiamato in una piazza così importante, a tirarsi indietro. È una piazza storica e importantissima che ha vissuto vicende particolare e penso sia per un direttore sportivo una piazza irrinunciabile”.

Articoli correlati