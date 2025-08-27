 Acr Messina, il ds Martello: "Facciamo parlare il campo, obiettivo salvarsi"

Acr Messina, il ds Martello: “Facciamo parlare il campo, obiettivo salvarsi”

Simone Milioti

Acr Messina, il ds Martello: “Facciamo parlare il campo, obiettivo salvarsi”

Tag:

mercoledì 27 Agosto 2025 - 17:30

Il nuovo direttore sportivo avrà davanti un arduo compito: "Sfido chiunque a tirarsi indietro in una piazza così importante"

MESSINA – Dopo la scelta del nuovo allenatore, Giuseppe Romano, la società ha comunicato di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Giovanni Martello: “Le prime parole – dichiara il ds – non possono che essere un ringraziamento a chi ha pensato al mio nome. Poi credo ci sia poco da parlare e tanto da fare, i tifosi e la piazza sono stanchi delle chiacchiere. Cercheremo di fare fatti, far parlare il campo con umiltà ma determinazione. Cercheremo di salvare la categoria che è l’obiettivo unico e primario in questo momento”.

Sul perché aver accettato il difficile compito di lavorare a Messina aggiunge: “Sfido chiunque, che sia chiamato in una piazza così importante, a tirarsi indietro. È una piazza storica e importantissima che ha vissuto vicende particolare e penso sia per un direttore sportivo una piazza irrinunciabile”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Fogne a San Saba e Rodia, “intervento immediato di Amam”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED