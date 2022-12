Acr Messina in silenzio stampa, Colucci: "Ci siamo accontentati" - Tempostretto

Il Messina dopo la 13ª sconfitta in campionato non parla, l'allenatore della Juve Stabia rimprovera ai suoi di non aver spinto nella ripresa

CASTELLAMMARE DI STABIA – Al termine della sfida del Romeo Menti nessun tesserato dell’Acr Messina rilascia dichiarazioni alla stampa. A commentare la vittoria per 3-0 della Juve Stabia l’allenatore dei campani Leonardo Colucci che quasi rimprovera ai suoi di non avere affondato anche nella ripresa.

Non ci sarebbe comunque molto da dire riguardo al Messina che subisce la 13ª sconfitta in campionato, la nona su nove partite in trasferta. 19 i gol subiti fuori casa a fronte di uno solo realizzato. Il 3-0 maturato in terra campana è il quarto tris subito in stagione dopo Catanzaro, Audace Cerignola e Fidelis Andria. Solo all’esordio il Messina ha subito più gol, quattro, ma quantomeno in quell’occasione ne aveva messi a segno due.

Altra nota dolente Angileri che era diffidato è stato ammonito e salterà quindi la prossima sfida col Taranto. Anche se lo stesso difensore è stato sostituito nella ripresa a seguito di un infortunio e quindi, in attesa di conoscere le sue condizioni, potrebbe stare fuori comunque per problemi fisici.

Le dichiarazioni dei tesserati Juve Stabia

“Gran partita fatta dai ragazzi – dichiara mister Colucci – tutti hanno fatto bene per 93 minuti e avrei voluto far scendere tutti in campo. Ci siamo un po’ accontentati, nel secondo tempo ripartivamo soltanto, e questo non deve accadere. Conoscendo Auteri che è un allenatore che cerca di giocare sempre avevo detto ai miei ragazzi di provare sempre la giocata tra le linee”.

In sala stampa anche l’autore del terzo gol della Juve Stabia, Manuel Ricci: “Questa squadra anche oggi è stata brava in quelle poche occasioni a non subire gol. Poi è stata una partita in cui siamo andati in vantaggio e diversamente da altre abbiamo gestito. “

