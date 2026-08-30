Acr Messina – Messana Riviera, Torrisi: “Abbiamo sofferto la loro difesa bassa”

Le dichiarazioni dei protagonisti dalla sala stampa "Mino Licordari": Torrisi, Cosimini, Tanasa e Di Vita

MESSINA – Si apre con un largo successo la stagione del Messina che prevale 4-1 contro la Messana Riviera. Una partita che dopo i cambi nel secondo tempo si è aperta. Queste le parole di mister Alfio Torrisi al termine della gara: “Abbiamo trovato un avversario di valore con idee di gioco abbastanza chiaro, il loro blocco basso nel primo tempo ci ha chiuso parecchi spazi. Siamo arrivati in porta con tanta facilità una volta aggiustato qualcosa, la partita che ha fatto la Messana Riviera sarà la partita che faranno tutti. Abbiamo anche faticato a traslare il nostro gioco su un terreno di gioco più grande rispetto a dove ci siamo allenati, in fase di possesso con queste misure se muoviamo bene la palla diventa difficile per gli avversari prenderci. La squadra ha avuto qualità col possesso palla e muovendola con continuità arrivavamo tanto in porta. Sulla questione campo non ho notizie, in ogni caso faremo di necessità virtù, dobbiamo lavorare su atteggiamento e il Messina visto oggi ha tanto da migliorare, è una squadra nuova che lavora da un mesetto ma ho visto un buon atteggiamento”.

Andrei Tanasa, centrocampista del Messina ha così commentato la gara: “Stiamo piano piano capendo il campionato che sarà, col mister abbiamo già parlato e preparato e sapevamo che nei primi tempi troveremo sempre squadre che faranno la partita della vita, piano piano faremo sempre meglio. La prima partita dopo dei carichi importanti dobbiamo capire come stiamo fisicamente e piano piano siamo usciti alla grande, dobbiamo essere bravi ad aver pazienza e non innervosirci con gli attaccanti che abbiamo prima o poi il gol lo fai. Noi non faremo differenza tra Coppa e campionato, ogni partita avrà una valenza importante, vogliamo vincere tutto”.

Mister Cosimini: “Orgoglioso della prova fatta”

L’allenatore della Messana Riviera Giuseppe Cosimini commenta a fine gara: “Sono orgoglioso per la prova che abbiamo fatto per ottanta minuti, ho chiesto ai ragazzi di avere coraggio e personalità e hanno dimostrato di essere sulla strada giusta, la differenza l’hanno fatta i cambi e i grandi giocatori che aveva il Messina in panchina. Negli ultimi dieci minuti non mi è piaciuta la squadra ma ci lavoreremo. D’accordo con la società quest’anno la Messana Riviera punterà sui giovani, sono fiducioso e penso riusciremo a valorizzare tanti giovani messinesi. Credo sia il campionato più difficile in Eccellenza che si gioca negli ultimi 10-15 anni. L’Eccellenza è un campionato strano, si divide in due e nel girone d’andata ci saranno squadre che si impegneranno, poi si vedrà credo che il Messina farà un grande campionato avendo 22 titolari. Cambia tanto sapere dove giocheremo, sarà un sogno giocare al Celeste e non sarà semplice”.

Jacopo Di Vita, autore del gol della Messana Riviera: “Segnare un gol al Franco Scoglio è un’emozione bellissima. Rete facilitata da un errore avversario ma come dice sempre il mister bisogna sempre crederci. Gestire una partita su un campo del genere era difficile, noi abbiamo impostata sul chiudere linea di passaggio e stare compatti. Loro avevano tanta qualità e alla lunga sono usciti grazie anche agli errori nostri nel finale. Sarà un campionato difficile con giocatori di categorie importanti in ogni squadra, ci prepareremo al meglio per l’inizio del campionato”.