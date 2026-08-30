Coppa Eccellenza. Il Messina batte la Messana Riviera, dopo un’ora di nulla il poker biancoscudato

Il guizzo di Bonanno, la perla di Kragl e il rigore di Sarao e la firma di Bollino, con la papera di Coco, fissano la prima del Messina di Torrisi

MESSINA – Il Messina apre la propria stagione con una vittoria ai danni della Messana Riviera nella stracittadina valida come sfida d’andata del primo turno di Coppa Eccellenza Sicilia. Allo stadio contestazione contro la proprietà da parte della Curva Sud, presenti anche il sindaco Basile e l’assessore con la delega agli impianti sportivi Finocchiaro. In campo per oltre un’ora di gioco lo studio e probabilmente il caldo la fa da padrone e le due squadre non creano anche se la Messana aspetta lasciando il possesso palla al Messina. Dopo l’ora di gioco i biancoscudati la sbloccano con la conclusione di Bonanno dentro l’area, poi la punizione di Kragl e il rigore di Sarao, per la Messana Riviera a segno Di Vita con grossa complicità di Coco che liscia il pallone in uscita fuori dalla sua area di rigore. In pieno recupero la pregevole rete di Bollino che manda col mancino manda sul palo lontano. Settimana prossima il ritorno in casa della Messana Riviera e probabilmente si giocherà al Celeste.

Primo tempo

Primo squillo del Messina al 9′, su calcio piazzato vicino la bandierina battuta arretrata di Bonanno che mette quasi all’altezza del dischetto per Kragl, il mancino viene contratto e Quartarone cattura la sfera facilmente, la risposta “ospite” con la percussione di Trifilò sulla fascia destra. Partita che prende un chiaro indirizzo col Messina a fare possesso palla e Messana che aspetta con due linee strettissime nelle propria metà campo, al 20′ lancio in profondità di Zampa con Varela che viene anticipato in uscita da Quartarone. Al 24′ sul primo angolo del Messina Bonanno la mette un’altra volta arretrata, appena fuori dall’area Kragl tenta di prima ma manda di poco alto. Cooling break al Franco Scoglio.

Superata la mezz’ora due angoli consecutivi anche per la Messana, non nasce nulla. Al 37′ gol annullato il Messina, da angolo, il secondo del Messina, colpo di testa di Sbuttona e “salvataggio” sulla linea di Zampa che provoca anche il fuorigioco, sul pallone vagante Bonanno aveva insaccato ma a gioco fermo. Al 42′ punizione dai trenta metri Kragl prova in porta, Quartarone smanaccia come può. Tre minuti di recupero al termine della prima frazione. Ultimo minuto di recupero Kragl crossa per Varela, il suo colpo di testa allungato in angolo.

Secondo tempo

Cambi su entrambe le panchina ad inizio ripresa. Torrisi toglie Zampa e manda in mediana Tanasa, Cosimi butta nella mischia Pagano e Baldé al posto di Trifilò De Maria. Proprio il nuovo entrato Pagano ruba palla ad uno sprovveduto Pellegrino in area e va alla conclusione riflesso di Coco che manda in angolo. Al 61′ resta a metà Quartarone, il colpo di testa di Varela lo supera ma Ozawje salva sulla linea. Passa poco tempo e Palumbo la mette in mezzo per la conclusione vincente di Bonanno che porta avanti il Messina. Passano pochi minuti e il Messina raddoppia alla quarta chance Kragl, punizione da 30 metri da posizione centrale, manda sotto il sette con Quartarone che non arriva a toccare la sfera.

Partita che si accende improvvisamente e su un lancio lungo al 67′ sembra in anticipo Coco in uscita ma liscia clamorosamente la sfera lasciando il pallone a Di Vita che può segnare a porta vuota. Con i nuovi cambi il Messina sembra più fluido, tra gli ultimi entrati Burzio lega bene il gioco e si fa trovare al posto giusto. Al 77′ altra punizione di Kragl, smanaccia Quartarone e manda sulla traversa, il pallone resta fuori. Al 82′ occasione del pari ospite con il colpo di testa di Niosi che sorvola di poco la traversa. Al 84′ Sartore stoppa di petto in area, Pagano lo travolge e l’arbitro lo ammonisce e decreta il rigore, dal dischetto Sarao tira forte al centro e cala il tris. Quattro minuti di recupero concessi nel finale di partita, Sarao crede su un pallone destinato a fondo campo, difende palla e la mette dietro con Bollino che al 92′ se l’aggiusta e manda a fil di palo con Quartarone che non può nulla.

Acr Messina – Messana Riviera 4-1

Acr Messina (4-4-2): Coco; Passiatore, Doni, Sbuttoni, Pellegrino; Kragl (dal 78′ Sarao), Zampa (dal 46′ Tanasa), Giunta, Palumbo (dal 64′ Sartore); Bonanno (dal 64′ Burzio), Varela (dal 78′ Bollino).

Allenatore: Alfio Torrisi.

A disposizione: Calabrese, Konaté, Langone, Theodore.

Messana Riviera (3-5-2): Quartarone; Dama (dal 60′ Bona), Pecora, Ozawje; Trifilò (dal 46′ Pagano), Trovato, De Salvo (68′ Ventra), De Maria (dal 46′ Baldé), Fragapane; Di Vita, Cannavò (dal 66′ Niosi).

Allenatore: Giuseppe Cosimini.

A disposizione: Molonia, Santino, Lanza, Arigò, Viola.

Reti: Bonanno 61′ (M), Kragl 64′ (M), Di Vita 67′ (R), Sarao rig. 85′ (M), 90+2′ Bollino (M).

Ammoniti: Pecora 8′ (R), Dama 28′ (R), Varela 45+2′ (M), Fragapane 58′ (R), Bonanno 58′ (M), Pagano 84′ (R), Sarao 87′ (M).

Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 3′ e 4′.

Arbitro: Florena di Messina.

Assistenti: Oteri di Messina e Rao di Messina.