Acr Messina, Ngombo si presenta: "Sono pronto, il gruppo è giovane ma possiamo fare bene" - Tempostretto

Primo incontro con la stampa per il nuovo attaccante: "Mi piace il gioco di Auteri, ho fame e voglia di far bene"

MESSINA – Prime parole di Maecky Ngombo, nuovo attaccante dell’Acr Messina, che alternando un po’ di italiano e un po’ di inglese si è confrontato con la stampa. Ngombo ha avuto un passato in Italia tra Ascoli e Bari in passato, ha dichiarato di conoscere alcune squadre del girone in cui giocherà. L’attaccante perfetto per lui? Thierry Henry.

Inserimento nell’Acr Messina

“Ho trovato un buon ambiente e anche giocatori di qualità. È un gruppo giovane, ma penso che possiamo fare bene con questa squadra. Qualche buon giocatore c’è, però in due settimane è poco per creare un’intesa. Devo avere del tempo per conoscerli e soprattutto giocare con loro in partita. In allenamento non è lo stesso rispetto ad una partita, la pressione è diversa. Devi imparare come giocare con loro e cercare di farlo nella prossima. Per me è una nuova opportunità e sono pronto, voglio aiutare la squadra, ho fame e c’è la voglia di fare bene”.

Il contributo di Ngombo

“Io sono un giocatore a cui piace giocare come vuole Auteri. Fisicamente mi sento bene, ma non sono al 100%. Sono qui da due settimane e sto lavorando bene con lo staff tecnico. Non avrò da subito il ritmo partita. Non penso che l’attacco sia solo un giocatore, deve funzionare tutto bene a livello di squadra. Personalmente sento responsabilità e devo giocare bene per aiutare la squadra. Non devo fare 20 gol, ma aiuterò la squadra e farò quello che devo”.

