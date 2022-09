Acr Messina, possibile ritirare gli abbonamenti. Ecco le promozioni per la Viterbese - Tempostretto

Mentre il Messina si prepara alla trasferta di Francavilla i tifosi possono già acquistare i biglietti per la partita di mercoledì contro la Viterbese, o ritirare gli abbonamenti

MESSINA – L’Acr Messina è attesa domenica pomeriggio dalla prima trasferta della stagione a Francavilla, inizio del match ore 17:30. Ma la società biancoscudata già pensa alla prossima in casa, infrasettimanale, il 14 settembre contro la Viterbese. Da oggi, venerdì 9 settembre, sarà infatti possibile ritirare gli abbonamenti per la stagione 2022/2023.

Le tessere, in formato plastificato, saranno disponibili presso i punti vendita dove sono state sottoscritte. Coloro che hanno proceduto con l’acquisto online potranno recarsi presso il punto vendita “Il Botteghino” di Viale della Libertà, n. 391. Si specifica che per il ritiro della tessera sarà necessario esibire un documento d’identità e la ricevuta d’acquisto.

Aperta la prevendita per Messina-Viterbese

È scattata anche la prevendita per la partita Messina-Viterbese, in programma mercoledì 14 settembre alle ore 21 allo stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato reperibili a questo link. La biglietteria del PalaRescifina sarà aperta dalle ore 18 del giorno della gara, sino alle ore 20.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

• Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

• Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita;

• Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita.

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni (nati negli anni dal 2016 in poi). La società comunica che, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento, resterà chiuso il settore di Tribuna B e gli abbonati potranno accedere in Tribuna A.

Le promozioni valide

Per quanto riguarda le tariffe a prezzo ridotto esclusivamente per la curva, invece:

• Dai 7 ai 15 anni (nati negli anni dal 2008 al 2015): € 5 (per chi non è inserito in altre iniziative promozionali) più diritti di prevendita;

• Donne e over 65 (dal 1957 in giù) in curva: € 7 più diritti di prevendita;

Anche contro la Viterbese viene riproposta l’iniziativa “Bentornato Messina”, l’iniziativa dedicata a tutte le scuole calcio e settori giovanili che potranno richiedere l’ingresso allo stadio Franco Scoglio a prezzo agevolato: un euro per ogni piccolo atleta tesserato sino ai 15 anni compiuti, cinque euro per ogni genitore che lo accompagna.

L’adesione all’iniziativa e l’elenco dei nominativi partecipanti su documento word (con nome, cognome, luogo e data di nascita) dovrà essere inviato dalle rispettive società entro martedì 13 settembre alle 12 alla email iniziativespeciali@acrmessina1900.it.

Le società che aderiranno all’iniziativa Bentornato Messina e che inviano l’elenco dei partecipanti alla mail iniziativespeciali@acrmessina1900.it potranno ritirare i tagliandi a prezzo agevolato presso la biglietteria del PalaRescifina.

