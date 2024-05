Litoranea nord. Via ai lavori nei parcheggi di Contemplazione e Pace

Per quello di Paradiso, invece, si attende il dissequestro

Quando i lavori sono iniziati, lo scorso 7 maggio, non sembrava vero. Un’attesa di due anni, per i tre parcheggi della litoranea nord, che sembrava finalmente volgere al termine, visto che la fine degli interventi era prevista al 30 maggio, appena in tempo per la stagione estiva.

In realtà i lavori erano iniziati solo sul primo dei tre parcheggi e, perdipiù, sono stati interrotti solo tre giorni dopo col sequestro del cantiere.

Quando potranno riprendere? E quando inizieranno i lavori sugli altri due? Risponde l’assessore Francesco Caminiti anche se – precisa – “i parcheggi sono di proprietà del Demanio, l’opera è della Città Metropolitana, l’intervento lo sta facendo l’Ufficio regionale contro il dissesto idrogeologico, quindi il Comune è solo quarto in elenco per competenza, pur se siamo in territorio comunale. Ho chiesto notizie e mi sono state date a voce, non abbiamo in mano documenti ufficiali”.

La richiesta di dissequestro

Quali sono, comunque, queste notizie? Cioè quando inizieranno i lavori? “Per il parcheggio di Paradiso – dice Caminiti – è stata fatta richiesta di dissequestro per poter rimuovere il materiale non idoneo, portarlo in discarica e rieseguire l’intervento con materiale adatto. Per quanto riguarda gli altri due parcheggi, invece, i lavori sono ripartiti oggi. Quando finiranno i lavori e l’ufficio regionale restituirà l’area al Demanio, noi metteremo delle protezioni tra il parcheggio e la spiaggia e, a quel punto, il Demanio potrà revocare il divieto d’ingresso. Non possiamo dare tempi perché non abbiamo titolo su quest’appalto e non dipendono da noi”.

Se non ci saranno altri intoppi, a questo punto l’obiettivo è di avere nuovamente a disposizione almeno i due parcheggi di Contemplazione e Pace per fine giugno, discorso a parte per Paradiso. Viceversa sarà un’altra estate da incubo.