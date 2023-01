Acr Messina, Raciti post Virtus Francavilla: "Abbiamo vinto una prima finale" - Tempostretto

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Balde e mister Ezio Raciti che ringrazia il pubblico presente che si è fatto sentire

MESSINA – L’Acr Messina torna a vincere dopo due mesi piegando 2-1 la Virtus Francavilla con Raciti che è subentrato ad Auteri e ha portato subito i tre punti alla prima uscita stagionale. In conferenza stampa si presentano mister Ezio Raciti e il numero dieci Balde, che si è sbloccato aprendo la sfida.

Raciti: “Vinta una prima finale”

“Era importante vincere e sono contento di come è arrivata. Nel primo tempo con Catania potevamo andare anche avanti 2-0. Ho visto un buon fraseggio. Nel secondo tempo abbiamo subito un calo fisico, l’espulsione ci ha ricaricato, ho visto una bella reazione nervosa nella squadra. I giovani, come chiesto, si sono comportati da uomini. Sono contento, nessuno si è tirato indietro.

Felice di Balde e Fofana, abbiamo provato in allenamento l’azione del primo gol con palla da scaricare su Curiale. Fofana stesso si è rigenerato, ha riconquistato palla in occasione del primo gol. Abbiamo vinto una prima finale, dobbiamo avere la stessa determinazione anche nelle altre. Per noi la classifica più rimane corta meglio è, ma noi dobbiamo fare risultati.

La società in settimana dara un’accelerata al mercato, con tre punti in più sicuramente aiuta nelle trattative. Abbiamo giovani, tanti e bravi, in questo momento serve gente di esperienza e questo mi aspetto dai prossimi arrivi. Voglio in ultimo ringraziare il pubblico, non so in quanti venivano nelle partite precedenti ma mi sono sembrati tanti e calorosi”.

Balde: “Accetto le critiche, ho sempre dato il massimo”

“Nuova formazione e mi sono trovato comodo, ero libero di muovermi. Contento per la vittoria e per il gol. Non ho parlato per la sostituzioni, forse ne aveva ancora per giocare ma il mister ha fatto la sua scelta. Eravamo contenti tutti di questa vittoria che è importante. Le critiche vanno accettate, se un attaccante non fa gol le critiche arrivano. Io ho sempre dato il massimo. Tra sette giorni abbiamo un’altra partita importante che dobbiamo e vogliamo vincere”.

