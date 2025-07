Acr Messina, salta la trattativa tra Sciotto e il gruppo Peditto

Fumata nera quando sembrava tutto fatto per l'affidamento della gestione sportiva

MESSINA – Non c’è accordo tra il gruppo dell’imprenditore Giuseppe Peditto e il socio di minoranza dell’Acr Messina, Pietro Sciotto. Lo ha rivelato Salvatore Pernice di Pianeta Messina. Secondo il giornalista messinese, ieri sera uno degli avvocati della famiglia Sciotto ha comunicato al legale di Peditto lo stop alla trattativa, che avrebbe dovuto portare prima all’affidamento della gestione sportiva e poi alla cessione delle quote societarie. L’accordo sembrava quasi raggiunto, ma Sciotto non avrebbe ritenuto affidabile la proposta del gruppo Peditto, nonostante le garanzie economiche prospettate e il supporto di alcuni importanti sponsor per l’operazione. Tutto saltato e situazione sempre più incerta per il futuro del calcio messinese.