Acr Messina. Via l'assistman Morelli, arrivano gli over Versienti e Grillo - Tempostretto

Il punto sulla biancoscudata: termina lo stage giovanile e gli ultimi movimenti di mercato

MESSINA – Proseguono le operazioni di mercato del direttore sportivo Marcello Pitino, l’Acr Messina nella giornata odierna ha ufficializzato l’arrivo in biancoscudato di Leandro Versienti e qualche ora prima nel pomeriggio aveva dato comunicazione della rescissione del contratto di Gabriele Morelli. Versienti è il secondo over consecutivo che giunge in riva allo Stretto, dopo l’arrivo già annunciato dell’attaccante Paolo Grillo. Il tutto mentre la squadra agli ordini di mister Auteri è ancora in ritiro a Roma, dove resterà fino a fine mese.

Nel frattempo in Sicilia, più precisamente a Santa Lucia del Mela, si è chiuso lo stage giovanile dell’Acr Messina che ha visto 175 giovani atleti coinvolti in questo giovedì che ha chiuso la due giorni iniziata martedì. Sotto gli occhi vigili dell’accoppiata Parisi-Coppola tanti i calciatori giovanissimi che si sono messi in mostra, presente anche il presidente Pietro Sciotto a testimonianza dell’attenzione rivolta al vivaio.

Movimenti di mercato dell’Acr Messina

L’ultimo acquisto in casa Acr Messina è Leandro Versienti (a sinistra nell’immagine in evidenza). Centrocampista nato il 15 agosto 1996 a Campi Salentina, in provincia di Lecce, il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo con la società biancoscudata. Il pugliese può giocare come esterno di centrocampo, prevalentemente a destra ma ha anche coperto l’altra fascia. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, arriva da svincolato dopo l’ultima stagione disputata con la maglia del Taranto con cui ha collezionato 22 presenze. Versienti è già a disposizione di Gaetano Auteri nel ritiro di Roma.

Nel pomeriggio il Messina ha risolto il contratto del calciatore Gabriele Morelli. Il terzino destro, classe 1996, è stato uno dei protagonisti principali della corsa salvezza nel girone di ritorno della scorsa stagione, dopo aver impressionato anche nelle prime settimane prima di restare lontano dal campo per alcuni mesi. Per il livornese 20 presenze tra campionato (19 volte titolare) e Coppa Italia (una presenza da titolare e una da subentrato) condite da due reti e cinque assist. Morelli durante la rincorsa salvezza, quando il Messina ha ospitato la Juve Stabia, era stato espulso per un colpo proibito dovuto al nervosismo. Costretto a saltare tre partite aveva poi chiesto scusa per aver lasciato la squadra in difficoltà in un momento delicatissimo, erano i primi di marzo.

Altro colpo over per la biancoscudato che ha acquisito anche il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Paolo Grillo. Nato l’8 febbraio 1997 a Partinico, il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Talentuoso esterno d’attacco, il 25enne può vantare un palmarès di tutto rispetto. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Grillo colleziona presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Siena, Siracusa, Pro Vercelli, Sicula Leonzio, Cittadella e Catanzaro. Nell’ultima stagione è protagonista con la Vibonese proprio nel girone C di Serie C. Al termine della stagione totalizza 25 presenze in campionato. L’acquisto di Grillo rappresenta un innesto importante in termini di esperienza e qualità per la compagine biancoscudata.

