Addio a Mimmo Minutoli, l'attore messinese questore in "Johnny Stecchino" - Tempostretto

Una carriera dedicata al cinema, al teatro e alla televisione

MESSINA – Si è spento ieri, all’età di 76 anni, l’attore messinese Domenico Minutoli. Originario di Galati, ha trascorso la sua lunga carriera tra cinema, televisione e teatro. In tanti lo ricordano per il ruolo del questore nel film di Roberto Benigni, “Johnny Stecchino”. Ma Mimmo Minutoli ha recitato anche al fianco di attori come Massimo Dapporto e Gigi Proietti, ha diretto spettacoli teatrali ed è apparso in alcuni episodi di fiction dal grande successo popolare, come Don Matteo 4, Il commissario Montalbano, il Capo dei capi, Il maresciallo Rocca.

Lo scenografo messinese Marco Dentici lo ricorda così: “Caro Mimmo, non dovevi farlo, come colpo di teatro l’avremmo accettato tutti, avremmo anche applaudito, ma nella realtà non possiamo, non lo posso accettare. Uscirsene così dall’amicizia di una vita intera senza un cenno, senza un vago saluto consolatorio. Nulla, solo uno strappo deciso e definitivo a sfregiare in maniera irrimediabile la tela dei nostri anni vissuti in parallelo sin dalle scuole elementari. Ci vedevamo purtroppo di rado, è vero, in estate quasi sempre, ci sentivamo per telefono e tutte le conversazioni finivano sempre con la mia solita domanda a cui faceva eco la tua solita risposta: “Che fai, come vanno le cose a Messina?” – “E che devo fare, qua non succede mai niente!”. E tutte le volte mi venivano in mente i numerosi tentativi che ho fatto per tirarti fuori dal luogo in cui “non succede niente” insistendo sul fatto che altrove avresti sicuramente trovato la tua giusta collocazione nel teatro, nel cinema, in televisione che pur hai praticato con i risultati che tutti abbiamo apprezzato”.

“Avresti potuto dare ulteriori prove delle tue capacità attoriali – continua Marco Dentici – contrassegnati da quei toni di “burbero benefico”, di ironia e di comica leggerezza come hai fatto nel lontano 1973 nel mio spettacolo “I fucili di Madre Carrar” e pochi anni fa nel film che realizzai sulla tragedia di Giampilieri “Caldo grigio caldo nero”. Ora, caro Mimmo, non ci posso più provare, non potrò più insistere a convincerti che altrove c’è un mondo. Da quella terra che non hai voluto mai lasciare, forse per incoffessato amore, lo hai saltato a piè pari quel mondo verso un altrove più vasto, senza che se ne accorgesse quasi nessuno. Lo hai fatto da solo senza pensare a quanta triste solitudine ci lasci. Amico mio di una vita, stavolta sei partito per una tournée interminabile, ti perdono per non avermi avvisato. Sono certo che nella sua infinita durata raccoglierai il successo che meriti. Nel mio ricordo di te l’affetto di sempre. Il tuo amico Marco”.

Anche l’attore Maurizio Marchetti gli ha dedicato un pensiero: “Addio a Mimmo Minutoli. Ha sempre vissuto per il teatro e per la sua Sicilia, per la sua Messina. Ci lascia col rimpianto di non averlo visto soddisfatto e sorridente come meritava la sua sconfinata passione”.