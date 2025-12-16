Terza vittoria consecutiva per il Team Scaletta, sconfitto l’Athletic Club Palermo

In trasferta le ragazze di coach Cernuto centrano un risultato storico per il club biancazzurro, la rete decisiva di Manti ad un secondo dalla fine

MESSINA – Il Team Scaletta centra una vittoria dal peso specifico enorme e conquista, per la prima volta nella propria storia nel secondo massimo campionato di Futsal Femminile, la terza vittoria consecutiva, imponendosi per 2-1 sul campo dell’Athletic Club Palermo grazie alla rete decisiva di Manti a un solo secondo dalla sirena finale.

Un successo sofferto, voluto e cercato fino alla fine da una squadra arrivata all’appuntamento in piena emergenza: assenze pesanti come quelle di Pensabene, ferma ormai da un mese, e Calabrese, oltre a diverse giocatrici scese in campo in condizioni fisiche non ottimali a causa di stati febbrili. Nonostante tutto, la formazione guidata da coach Cernuto ha dimostrato grande carattere, compattezza e una straordinaria forza mentale.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica 21 dicembre, al Pala Laganà, le messinesi affronteranno la Gallinese Woman, con calcio d’inizio fissato alle ore 16.30, nell’ultima fatica prima della sosta.

Athletic Club Palermo – Team Scaletta 1-2

La gara si apre su binari di assoluto equilibrio, con un primo tempo ma con entrambe le squadre attente a non rischiare. Nella ripresa il Team Scaletta trova il vantaggio grazie a una sfortunata autorete delle palermitane, ma la reazione delle padrone di casa non tarda ad arrivare: Oliveri firma il pareggio e Palermo prende campo, creando diverse occasioni da rete. In più di una circostanza è Martino a tenere a galla le joniche con interventi decisivi.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, e con l’ultimo possesso affidato a Palermo a 7 secondi dalla fine, accade l’incredibile. Marchetta e Manti aggrediscono con determinazione il pallone gestito da La Mattina, che, non trovando soluzioni di scarico, perde il possesso. Marchetta recupera, Manti calcia: rete, quando sul tabellone resta un solo secondo. È apoteosi Scaletta.

La panchina invade il campo in un’esplosione di gioia incontenibile, mentre coach Cernuto accusa un lieve mancamento, simbolo di una tensione emotiva fortissima e di una vittoria che vale doppio. Un successo che consolida la zona playoff per il Team Scaletta, arrivato al termine di una gara tutt’altro che semplice.