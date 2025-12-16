 Terza vittoria consecutiva per il Team Scaletta, sconfitto l'Athletic Club Palermo

Simone Milioti

martedì 16 Dicembre 2025 - 21:30

In trasferta le ragazze di coach Cernuto centrano un risultato storico per il club biancazzurro, la rete decisiva di Manti ad un secondo dalla fine

MESSINA – Il Team Scaletta centra una vittoria dal peso specifico enorme e conquista, per la prima volta nella propria storia nel secondo massimo campionato di Futsal Femminile, la terza vittoria consecutiva, imponendosi per 2-1 sul campo dell’Athletic Club Palermo grazie alla rete decisiva di Manti a un solo secondo dalla sirena finale.

Un successo sofferto, voluto e cercato fino alla fine da una squadra arrivata all’appuntamento in piena emergenza: assenze pesanti come quelle di Pensabene, ferma ormai da un mese, e Calabrese, oltre a diverse giocatrici scese in campo in condizioni fisiche non ottimali a causa di stati febbrili. Nonostante tutto, la formazione guidata da coach Cernuto ha dimostrato grande carattere, compattezza e una straordinaria forza mentale.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica 21 dicembre, al Pala Laganà, le messinesi affronteranno la Gallinese Woman, con calcio d’inizio fissato alle ore 16.30, nell’ultima fatica prima della sosta.

Athletic Club Palermo – Team Scaletta 1-2

La gara si apre su binari di assoluto equilibrio, con un primo tempo ma con entrambe le squadre attente a non rischiare. Nella ripresa il Team Scaletta trova il vantaggio grazie a una sfortunata autorete delle palermitane, ma la reazione delle padrone di casa non tarda ad arrivare: Oliveri firma il pareggio e Palermo prende campo, creando diverse occasioni da rete. In più di una circostanza è Martino a tenere a galla le joniche con interventi decisivi.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, e con l’ultimo possesso affidato a Palermo a 7 secondi dalla fine, accade l’incredibile. Marchetta e Manti aggrediscono con determinazione il pallone gestito da La Mattina, che, non trovando soluzioni di scarico, perde il possesso. Marchetta recupera, Manti calcia: rete, quando sul tabellone resta un solo secondo. È apoteosi Scaletta.

La panchina invade il campo in un’esplosione di gioia incontenibile, mentre coach Cernuto accusa un lieve mancamento, simbolo di una tensione emotiva fortissima e di una vittoria che vale doppio. Un successo che consolida la zona playoff per il Team Scaletta, arrivato al termine di una gara tutt’altro che semplice.

