 La fogna scorre in strada a Paradiso e Ganzirri

Segnalazione WhatsApp

venerdì 05 Dicembre 2025 - 13:34

Le condutture manifestano ancora una volta tutta la loro inefficienza

MESSINA – Pubblichiamo due segnalazioni WhatsApp riguardanti la stessa problematica: liquami fognari che scorrono in strada. La foto principale documenta una situazione che in Via Consolare Pompea 7/11 subito dopo villa Luce a Paradiso si protrae – secondo il nostro segnalatore – da oltre un mese.

Riguardo all’immagine sottostante il segnalatore scrive: “Ganzirri, via Valentina d’ Arrigo, ex via Trento, lo schifo continua anzi aumenta, terza sorgente di fogna”.

E’ il caso di ricordare che nella stessa zona che poco tempo fa, come evidenzia la foto sottostante, era stato eseguito un intervento di riparazione che, evidentemente, non ho risolto il problema in via definitiva.

Liquami in strada

Segnaliamo all’Amam.

