L’Irccs incontra l’imam e la comunità islamica di Messina

Redazione

martedì 16 Dicembre 2025 - 20:30

Ai pazienti di religione islamica verranno garantiti durante la degenza pasti hallal, il servizio di mediazione culturale e un luogo di preghiera nell'Ospedale Piemonte

MESSINA – La direzione strategica dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, rappresentata dal direttore generale Maurizio Lanza, dal direttore amministrativo Maria Felicita Crupi, dal direttore sanitario Marcello Nucifora e dal direttore scientifico prof. Angelo Quartarone ha incontrato oggi  l’imam di Messina e la comunità islamica.

L’obiettivo dell’incontro era quello di concordare tutte le iniziative per il miglior confort e la massima accoglienza dei pazienti musulmani ricoverati negli ospedali dell’Irccs. Ai pazienti di religione islamica verranno garantiti durante la degenza pasti hallal, il rispetto del rito della purificazione della salma, il servizio di mediazione culturale ed un luogo di preghiera all’interno dell’Ospedale Piemonte. 

