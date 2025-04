Addio a Santino Bonfiglio, militante no ponte e della sinistra

Messina perde un uomo appassionato di politica e fedele ai suoi ideali

MESSINA – Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute ne hanno condizionato la vita. E gli hanno impedito di dedicarsi al suo instancabile impegno politico. 80 anni nel segno di una passione militante per la sinistra radicale, da Democrazia proletaria a Rifondazione comunista e alla causa ambientalista. Santino Bonfiglio, insegnante di Lettere in pensione, è morto oggi a Messina. Sempre fedele ai suoi ideali, e convinto no ponte, amava confrontarsi anche con chi non la pensava come lui. E, in ogni esperienza messinese alternativa al centrodestra, da Providenti a Sturniolo, lo si trovava sempre in prima fila.

Consigliere di Municipalità dal 2013 al 2018, durante la sindacatura di Accorinti, si è candidato più volte in varie elezioni con spirito di servizio.

Hyerace: “Il no al ponte sullo Stretto una ragione di vita per Bonfiglio”

“A nome del Pd di Messina esprimo grande tristezza per la scomparsa di Santino, compagno di straordinaria passione e impegno, sempre in prima fila nelle battaglie per una società più giusta e solidale, e in quella contro il ponte sullo Stretto che è stata quasi una ragione di vita. La sua voce, sempre dalla parte dei più deboli, lascia un vuoto enorme nella nostra comunità. Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno condiviso con lui un cammino di lotta, giustizia e dignità”. Così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito democratico ricorda Santino Bonfiglio.

