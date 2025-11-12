Addio ad Angela Bianchetti, volto storico dell’impegno civico a Pace del Mela

Dopo una lunga malattia

Era la donna simbolo della lotta ambientalista e sociale, già candidata sindaco e anima della compagine civica “Pace del Mela che R-Esiste”.

È un giorno di grande tristezza per la cittadina di Pace del Mela. L’instancabile attivista e riferimento morale della comunità, Angela Bianchetti, è venuta a mancare ieri sera nel sonno, all’età di 68 anni, dopo aver fronteggiato una lunga malattia. La comunità piange la perdita di un punto di riferimento.

La sua scomparsa lascia un segno indelebile in tutti coloro che hanno apprezzato il suo impegno disinteressato e la sua assoluta dedizione al benessere collettivo. La sua figura rimarrà impressa come esempio di civismo e forza d’animo.

La battaglia in prima linea

Conosciuta come una donna di grande coraggio, Angela Bianchetti è stata un’ex consigliera comunale e una fervente ecologista, spendendo gran parte della sua vita per la difesa del territorio. La sua azione era incentrata sulla tutela dell’ambiente e sulla promozione della salute pubblica nella Valle del Mela.

Il ricordo di una figura politica e sociale

Alle più recenti elezioni amministrative, aveva guidato la lista civica denominata “Pace del Mela che R-Esiste” come aspirante alla carica di prima cittadina, portando avanti le istanze di cambiamento e trasparenza.

L’attivismo per la salute pubblica e l’ambiente

La sua energia passionale e il suo spirito combattivo l’avevano resa un’interlocutrice imprescindibile per ogni dibattito legato alle sorti del territorio. La sua memoria è oggi onorata come quella di una pioniera della giustizia sociale e ambientale.