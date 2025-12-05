Il Messina piange Ezio Musa, addio alla vecchia gloria giallorossa

Scomparso l'ex attaccante che con i suoi dribbling, la sua verve e i suoi gol ha segnato una pagina importante nella storia del club peloritano

Il Messina si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Ezio Musa, storico attaccante che ha militato tra le fila giallorosse regalando ai tifosi momenti di grande emozione e gioia. Aveva 74 anni (altre fonti riportano 76) ed era originario di Bologna.

Il club ha espresso profonda tristezza per la perdita, sottolineando il contributo che l’ex giocatore ha dato alla squadra. In una nota diffusa dalla società, si legge la vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Il ricordo dei tifosi

Ezio Musa è ricordato in particolare per il suo ruolo di punta, capace di infiammare il pubblico con la sua tecnica e la sua determinazione. I “dribbling”, la “verve” e il suo impatto in campo lo hanno reso una figura indimenticabile, scrivendo di fatto “una pagina importante della nostra storia”, come riconosciuto dalla stessa società.

La sua figura rimarrà nel cuore della tifoseria come simbolo di un calcio appassionato e generoso.

Musa ha militato nel Messina per tre stagioni: 1974-1975: Serie C (25 presenze, 8 gol); 1975-1976: Serie C (19 presenze, 6 gol); 1977-1978: Serie D (18 presenze, 3 gol), per un totale di 62 presenze e 17 gol. Al termine dell’ultima stagione si è ritirato dal calcio giocato, ad appena 27 anni. Nel cuore dei tifosi soprattutto la rete che consentì la vittoria nel derby dello Stretto contro la Reggina, in trasferta, il 23 marzo 1975.