Addio al giornalista barcellonese Melo Freni, per anni volto Rai

Uomo di cultura, aveva 92 anni

Era un giornalista e un uomo di cultura. Aveva 92 anni e aveva trascorso la sua carriera in Rai, oltre a scrivere libri, tra romanzi e saggi, e firmare regie teatrali e cinematografiche. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, Melo Freni, pur vivendo a Roma, non aveva perso il legame con le radici siciliane.

Si è confrontato con la cultura siciliana: da Tomasi di Lampedusa a Sciascia

Si era laureato in Giurisprudenza a Palermo. Si legge sul sito Le Scalinate dell’Arte: “Redattore culturale prima e, poi, redattore capo del Tg1, Freni ha incontrato artisti, intellettuali e scrittori tra i più importanti del secondo Novecento, ai quali ha dedicato preziose pagine critiche. Da Tomasi di Lampedusa a Sciascia, da Pirandello a Bufalino, la letteratura siciliana ha nutrito innumerevoli luoghi dell’ispirazione e dell’interpretazione di Freni, che si è confrontato con la cultura della sua isola, indagandola sotto tutti gli aspetti. aggi letterari, poesie e romanzi di Freni hanno inoltre ricevuto l’attenzione di prestigiosi premi letterari. Tra le sue pubblicazioni più recenti, il romanzo del 2013 Il riscatto (Paoline Editoriale Libri), Sentimenti. Poesie siciliane (Siciliano, 2012), Verso la vacanza. La morte di Sciascia (Pungitopo, 2009), Leggere il Gattopardo (Flaccovio, 2009)”.

Foto dal gruppo Fb ‘Genius Loci’ Barcellona PG.