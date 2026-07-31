 Messina. Crollo di Pistunina, il corpo ritrovato è di Carmelo Leone

Messina. Crollo di Pistunina, il corpo ritrovato è di Carmelo Leone

Alessandra Serio

Messina. Crollo di Pistunina, il corpo ritrovato è di Carmelo Leone

venerdì 31 Luglio 2026 - 11:49

I vigili del fuoco non confermano il ritrovamento del secondo corpo, mentre la moglie ha compiuto il riconoscimento in obitorio

MESSINA – Il corpo senza vita estratto per primo dalle macerie del crollo avvenuto a Pistunina è stato identificato: si tratta di Carmelo Leone, riconosciuto dalla moglie in obitorio. Le attività delle squadre di soccorso non si sono fermate e sembravano avere permesso di individuare e trasferire in obitorio anche un secondo corpo. Ma i vigili del fuoco non confermano il ritrovamento del secondo corpo.

Crollo a Pistunina il giorno dopo 2

Sul posto le forze dell’ordine e gli inquirenti proseguono i rilievi tecnici e le verifiche strutturali per fare piena luce sulle cause del cedimento, mentre continuano le ispezioni nell’area.

Crollo a Pistunina il giorno dopo

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