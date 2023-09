Messina, addio al parrucchiere Pasquale Squadrito. Il suo salone era un punto di riferimento - Tempostretto

Il ricordo commosso del presidente del Messina, Pietro Sciotto

Pasquale Squadrito era conosciuto in città per via del suo salone di tagli in Via XXVII Luglio, che ha rappresentato un punto di riferimento per molte generazioni di messinesi.

Originario anche lui di Gualtieri Sicaminò, fu uno dei fautori dell’approdo del presidente Sciotto alla guida del Messina dopo la mancata iscrizione tra i professionisti, nel 2017. Fu protagonista anche dell’approdo di Massimino a Messina.

Commosso il ricordo del presidente: “Sono scioccato, eravamo amici da una vita, fin da ragazzini.”

I funerali si svolgeranno martedì alle 11 nella chiesa di San Nicola, a Gualtieri Sicaminò.