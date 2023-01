Adesione alla Consulta giovanile, pubblicato l'avviso - Tempostretto

Obiettivo è quello di favorire il lavoro sinergico tra giovani e istituzioni, esprimendo pareri e considerazioni su atti e progetti per favorire la crescita socio-culturale, creativa e formativa degli stessi giovani

MESSINA – Pubblicato, con determina dirigenziale, l’avviso per presentare la domanda di adesione alla Consulta giovanile. Il regolamento per la costituzione della Consulta giovanile è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale dello scorso 14 dicembre, su iniziativa dell’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata (nella foto). In linea con la vision dell’Amministrazione, che vuole protagonisti i giovani nella vita amministrativa e sociale della città di Messina, ogni associazione che intende aderire alla Consulta può indicare un proprio delegato che abbia i requisiti richiesti nella domanda allegata. I giovani, grazie alla Consulta, potranno confrontarsi su iniziative e proposte che li riguardano da sottoporre poi all’attenzione dell’Amministrazione e del Consiglio comunale. Obiettivo è quello di favorire il lavoro sinergico tra giovani e istituzioni, esprimendo pareri e considerazioni su atti e progetti per favorire la crescita socio-culturale, creativa e formativa degli stessi giovani.

“I giovani, grazie alla Consulta – spiega l’assessore Cannata – avranno la possibilità di confrontarsi su iniziative e proposte che li riguardano da sottoporre poi all’attenzione della Giunta e del Consiglio comunale, e anche di potere esprimere pareri e considerazioni su atti e progetti con l’obiettivo di favorire la crescita socio-culturale, creativa e formativa degli stessi, grazie al lavoro sinergico tra i giovani e le istituzioni”. Possono aderire alla Consulta giovanile tutte le associazioni, i comitati e le organizzazioni di volontariato, scolastiche, universitarie, religiose, sociali, ambientali. Gli interessati dovranno inviare l’istanza compilando il modulo di domanda, allegato all’Avviso, unitamente al documento valido alla mail protocollo@comune.messina.it o Pec protocollo@pec.comune.messina.it, entro e non oltre il 17 febbraio 2023.