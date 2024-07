Aeroporto di Reggio, “uno sconto del 25% sui voli per i siciliani”

La proposta è del deputato regionale Alessandro De Leo, che ha presentato un'interrogazione a Schifani."Tanti disagi per Messina"

“Uno sconto del 25% sui voli nazionali. Occorre estendere lo sconto per i cittadini siciliani che utilizzano l’Aeroporto di Reggio Calabria”. La richiesta al governo regionale arriva da Alessandro De Leo (Gruppo misto), che ha presentato un’interrogazione parlamentare al presidente Renato Schifani e all’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò. In primo piano il tema dell’esigenza di agevolare “i cittadini di Messina e delle aree limitrofe, che utilizzano principalmente l’aeroporto di Reggio Calabria per i loro spostamenti nazionali”.

“Messina la più grande provincia italiana senza aeroporto”

“Tra le province italiane – spiega De Leo (nella foto) – quella di Messina è la più grande ad essere sprovvista di un aeroporto e i numeri che caratterizzano la distanza tra la città di Messina e gli scali aeroportuali siciliani è significativa: Catania 110 km, Comiso 185 km, Palermo 254 km, Trapani 335 km. E’ chiaro che limitare lo sconto solo alle partenze e agli arrivi negli scali aeroportuali situati in Sicilia esclude di fatto una parte significativa della popolazione siciliana, in particolare coloro che risiedono nelle aree più prossime alla Calabria. L’aeroporto di Reggio è raggiungibile da Messina in non più di trentacinque minuti, di cui venti per l’attraversamento dello Stretto mediante mezzo nautico veloce e quindici per coprire la distanza che separa il porto dell’aeroporto che è di appena 10 km. Tra l’altro, di recente, sono state introdotte nuove tratte nazionali dall’aeroporto di Reggio verso destinazioni come Torino Caselle, Bologna Marconi e Venezia Marco Polo, che ampliano le possibilità di spostamento per i cittadini siciliani che utilizzano questo aeroporto”.

E ancora: “La mia iniziativa intende rimarcare che l’estensione dello sconto anche ai voli nazionali in partenza e in arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria consentirebbe di garantire equità di trattamento e maggiori opportunità di mobilità per tutti i cittadini siciliani”. L’iniziativa proposta dall’On. De Leo è, dunque, “in linea con l’obiettivo di mitigare gli svantaggi legati all’insularità, migliorando l’accesso ai servizi di trasporto aereo per tutti i residenti della regione”.

“Il governo deve fare un passo in avanti a favore dei siciliani su mobilità e costi dei trasporti aerei”

“Al governo regionale – afferma il parlamentare messinese nell’interrogazione – ho richiesto se sia a conoscenza della situazione dei cittadini di Messina e delle aree limitrofe, che utilizzano principalmente l’Aeroporto di Reggio Calabria per i loro spostamenti nazionali. L’auspicio è che venga presa in considerazione la possibilità di estendere la misura dello sconto del 25% anche ai voli nazionali in partenza e in arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria per i cittadini residenti in Sicilia. La richiesta è quella di una misura in grado di garantire che tutti i cittadini siciliani, indipendentemente dalla loro vicinanza geografica agli aeroporti regionali, possano beneficiare in eguale misura delle agevolazioni previste per i trasporti aerei. Ho chiesto, altresì, di conoscere intanto se siano previste ulteriori misure per facilitare la mobilità dei cittadini siciliani e ridurre i costi dei trasporti aerei, in particolare per coloro che risiedono nelle aree di confine della regione. Il governo regionale ha già mostrato la volontà di venire incontro ai siciliani con i precedenti decreti del dirigente generale. Ora serve un ulteriore passo in avanti, a fronte delle legittime esigenze di tanti cittadini che lamentano di essere vessati dal costo delle tariffe poste in vigore dalle compagnie aeree e reclamano il diritto ad una mobilità realmente agevolata”.

