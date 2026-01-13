 Africo. Deceduto il pensionato ferito in un agguato, indagano i carabinieri

Redazione

martedì 13 Gennaio 2026 - 14:45

Il pensionato era stato ferito in un agguato, con alcuni colpi di pistola sparati da una persona non identificata

AFRICO – E’ deceduto, nell’ospedale di Locri, il pensionato di 81 anni, Giovanni Cosimo Casile, ferito in un agguato ad Africo, nella Locride, con alcuni colpi di pistola sparati da una persona non identificata che si é subito dopo data alla fuga.

A provocare il decesso dell’anziano le ferite riportate, in particolare, nella parte bassa del tronco.
Casile, nel momento dell’agguato, si trovava a breve distanza dalla sua automobile.

Sconosciuto al momento il movente dell’omicidio, in relazione al quale non si esclude alcuna pista. Sul delitto stanno svolgendo indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, i carabinieri della Compagnia di Bianco.

