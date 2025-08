Aggredisce i sanitari sotto effetto di alcool e droga, arrestata 22enne

Una notte movimentata a Francavilla di Sicilia, La giovane ha anche danneggiato mobili e oggetti degli ambulatori della Guardia medica

FRANCAVILLA DI SICILIA – Notte turbolenta a Francavilla di Sicilia. Una ventiduenne d’origine straniera era arrivata negli ambulatori della Guardia medica per un malore. La donna, residente nel Catanese, era però in evidente stato di alterazione. E, mentre si trovava adagiata sull’ambulanza, ha cominciato ad aggredire i sanitari e danneggiare mobili e oggetti del presidio sanitario. Da qui l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato la giovane per i reati di danneggiamento in ambito sanitario e lesioni personali a sanitari nell’esercizio delle funzioni. Poi la 22enne è stata trasportata nel pronto soccorso di Taormina. È stata ricoverata e sottoposta agli esami tossicologici che hanno accertato la sua positività all’alcool e agli stupefacenti.

Il giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

L’arresto è stato eseguito in base alle normative che proteggono l’incolumità del personale sanitario e il regolare svolgimento del servizio pubblico. In particolare, il nuovo articolo 583-quater del Codice penale, che prevede pene severe per chi commette lesioni personali gravi o gravissime ai danni di personale che svolge una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.