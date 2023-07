Aggredisce il vicino e poi nella stessa notte evade dai domiciliari: 23enne finisce in carcere - Tempostretto

Nottata "movimentata" in un condominio di Tortorici

TORTORICI – I carabinieri di Tortorici hanno arrestato un 22enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali, evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella nottata di ieri, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti in un condominio di Tortorici, dove era in corso una lite. L’intervento dei militari dell’Arma ha consentito di bloccare l’aggressore, nonostante lo stesso avesse opposto resistenza. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, raccolte alcune testimonianze, i carabinieri hanno avuto modo di apprendere che il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione eccessiva di alcol, per futili motivi, aveva aggredito il vicino a calci e pugni, procurandogli lesioni.

Il 23enne, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, è stato pertanto arrestato e ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Dopo poche ore, l’uomo si è però allontanato arbitrariamente da casa, venendo nuovamente bloccato da militari, in servizio di perlustrazione sul territorio, che, dopo averlo individuato, lo hanno nuovamente arrestato, questa volta per “evasione”, conducendolo direttamente al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida.