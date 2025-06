Aggressione al Policlinico, libero il 41enne: “Avevo chiesto aiuto e il medico mi ha ignorato”

L'uomo, in Psichiatria per patologie, è stato rilasciato con la prescrizione di cure. Sarà processato a settembre

Messina – E’ libero il 41enne fermato per l’episodio avvenuto all’interno del reparto Psichiatria del Policlinico, dove un medico ha richiesto l’intervento del posto fisso dopo uno scontro col paziente. Il giudice Nunzio De Salvo ha detto no alla richiesta di arresti domiciliari e, dopo aver ascoltato sia l’uomo che l’avvocata Cinzia Panebianco che lo difende, gli ha applicato la sola libertà vigilata. Il processo è stato aggiornato al prossimo settembre.

L’avvocata Panebianco ha chiesto di poter arrivare a sentenza col rito abbreviato se però il giudice concede una perizia psichiatrica per valutare le condizioni dell’uomo.

Il 41enne era infatti alla Psichiatria del Policlinico per un certificato legato alle sue patologie, dovute anche a problemi di tossicodipendenza. Il giudice nel provvedimento gli ha infatti ordinato visite periodiche al Dipartimento di Salute Mentale e la terapia in comunità di recupero.

Quando è comparso davanti al giudice l’uomo ha ricostruito la sua versione, ammettendo di aver dato in escandescenze perché vistosi platealmente ignorato dal personale medico, al quale aveva più volte chiesto aiuto. Vedendosi ignorato deliberatamente, ha dato uno schiaffo al sanitario, che si è graffiato il naso con gli occhiali.