Agguato a Messina, grave un uomo

Lotta tra la vita e la morte al Policlinico dopo i colpi d'arma da fuoco alla schiena

Messina – E’ ricoverato in gravi condizioni al Policlinico l’uomo sfuggito all’agguato tesogli stasera a Zafferia. L’uomo percorreva in bicicletta la via Comunale che attraversa il centro del borgo nella zona sud di Messina quando è stata esplosa una raffica di spari che lo hanno raggiunto alla schiena. Ricoverato all’ospedale universitario, le sue ferite sono serie.

Spari nella notte, cosa è successo a Zafferia

Sul posto insieme al 118 sono arrivati i Carabinieri ora a lavoro per fare luce su quello che non sembra un avvertimento ma un vero e proprio tentativo di omicidio al quale l’uomo è scampato. I militari hanno effettuato un accurato sopralluogo sul posto, dove sono stati rinvenuti i resti dei colpi esplosi, che fanno pensare ad una pistola ma gli esami sono ancora all’inizio.

Agguato a Messina, le indagini

Non è escluso che ad aver agito sia stata più di una persona, poi i sicari sono fuggiti approfittando del buio della notte. Gli investigatori indagano sui rapporti della persona ferita, che ha alcuni precedenti per i quali si trovava agli arresti domiciliari, con permessi d’uscita.