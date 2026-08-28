Il picco di caldo oggi e domani nel Messinese con allerta rossa

Bisogna attendere per avere una attenuazione della calura. Le raccomandazioni del Comune

METEO MESSINA – Il picco di caldo si è raggiunto oggi e anche sabato 29 agosto sarà una giornata di caldo. Le temperature caleranno domenica, con tendenze nella prossima settimana. Ma aumenterà l’umidità e il caldo sarà più afoso.

Per una attenuazione della calura bisonerà quindi attendere di martedì 1 e mercoledì 2 settembre quando il cielo si pulirà dalla polvere desertica. A confermarlo il nostro esperto meteo Daniele Ingemi.

Allerta di colore rosso venerdì e sabato

Non a caso il Comune di Messina ha invitato ad adottare “comportamenti prudenti e responsabili”. È questo il messaggio lanciato dal Comune di Messina dopo la diffusione del bollettino riguardante le previsioni meteo dei prossimi due giorni. Per venerdì 28 e sabato 29 agosto (ma anche per oggi, giovedì 27 agosto), infatti, il ministero della Salute ha indicato un livello 3 – Emergenza ondata di calore. Si tratta di un’allerta di colore rosso, che rispecchia la previsione di temperature percepite prossime ai 40° o comunque ben al di sopra dei 35°.

“Massima attenzione alle persone fragili”

L’amministrazione comunale ha ricordato che “particolare attenzione è rivolta alle persone anziane, ai soggetti fragili, ai bambini e ai cittadini affetti da patologie croniche, categorie maggiormente esposte agli effetti delle alte temperature”. E così ha parlato il sindaco Federico Basile: “Durante le ondate di calore è fondamentale che ciascuno adotti comportamenti corretti e responsabili, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L’amministrazione comunale è impegnata nel monitoraggio continuo della situazione e nel coordinamento con tutti gli organismi competenti, ma la collaborazione dei cittadini resta indispensabile per prevenire situazioni di rischio e tutelare la salute della comunità”.

I consigli per difendersi dal caldo

Tra i consigli ci sono l’evitare le attività all’aperto e limitare la permanenza all’esterno nelle ore calde. Restare in luoghi climatizzati nelle fasce orario di maggiore criticità, consiglio rivolto soprattutto alle persone fragili. Idratarsi e mantenere gli ambienti di casa freschi. Prestare attenzione ad animali domestici e non lasciarli esposti al sole. Mettere in sicurezza materiali e attrezzature esposte al rischio incendi e segnalare situazioni di emergenza al numero unico 112. Per gli incendi, invece, bisognerà contattare il 115 (Vigili del Fuoco) o il 1515 (Carabinieri Forestali). Per informazioni e assistenza sulle ondate di calore è attivo il numero 1500.