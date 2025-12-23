Reggio. Metrocity, firmato il contratto collettivo integrativo 2025

REGGIO CALABRIA – Si è concluso con la firma definitiva il percorso del Contratto Collettivo Integrativo 2025 della Città Metropolitana. Alla sigla del documento, oltre alla parte pubblica rappresentata dalla dott.ssa Giuseppina Attanasio e dal Direttore Generale Umberto Nucara, ha presenziato il Vicesindaco Carmelo Versace, sottolineando l’attenzione dell’Ente verso le istanze del personale.

Welfare e Salute: Per la prima volta, l’Amministrazione ha dato disponibilità a finanziare con circa 150.000 euro del bilancio l’accesso a benefit sanitari per i dipendenti. Incentivi: La definizione del contratto garantisce l’erogazione puntuale dei premi di performance e degli incentivi economici. Funzioni Tecniche: È divenuto pienamente operativo il nuovo regolamento relativo alle funzioni tecniche, illustrato dalla dott.ssa Maria Grazia Blefari.

Il tavolo sindacale ha affrontato nodi cruciali per il futuro lavorativo dell’Ente, tra cui: Stabilizzazione tirocinanti: Focus sui 39 lavoratori la cui convenzione scadrà il 5 febbraio 2026. Carriera: Discussione sulle progressioni verticali in deroga per il personale già in servizio.

Il commento della parte sindacale Adolfo Romeo (CISL-FP), intervenuto a nome dei rappresentanti presenti, ha espresso soddisfazione per l’elasticità dimostrata dall’Amministrazione e per l’efficacia della conduzione delle trattative da parte della dott.ssa Attanasio: “Un risultato che gratifica il lavoro svolto e dà risposte concrete ai lavoratori”.

All’incontro hanno apposto la firma definitiva: Adolfo Romeo (CISL FP), Dario Benincasa (UIL FPL), Pasquale Gattuso (CSA RAL) e i componenti RSU Elena Festa, Mario Marino, Giandomenico Gangemi e Stefano Calabrò.