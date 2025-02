Akademia-Busto Arsizio, Bonafede: “È mancato l’approccio giusto alla partita”

Le dichiarazioni nel post partita di coach Fabio Bonafede e dell'opposto Bintu Diop

MESSINA – C’è amarezza e rabbia in casa Akademia dopo la sconfitta contro Busto Arsizio. Fabio Bonafede, allenatore Akademia Sant’Anna: “Sono molto arrabbiato, abbiamo avuto un approccio non consono alla partita. Avevo chiesto alle ragazze cuore, ci siamo ritrovati a inseguire e sono state brave a farlo. Una costante di questa stagione è ritrovarsi sotto per giocare bene, non è la prima volta che sbagliamo l’approccio nei set iniziali. Il responsabile sono io e per la prima volta nella mia carriera non riesco a motivare la squadra nel modo giusto. Quando siamo con l’acqua alla gola riusciamo ad accelerare. Decisioni arbitrali non commento, diciamo che non siamo simpatici. Abbiamo potenziale che non esprimiamo oggi amarezza è doppia. I set vinti sono arrivati sono arrivati con lunghi turni di battuta che hanno scavato il solco. Mentalmente lavoriamo da tutto l’anno, ci sono stati dei bivii sul 23-24 del primo e sull’11-12 del quinto. Non ci possiamo fermare adesso, sulla serenità che loro sembravano avere di più io lo dico sempre in allenamento di stare più tranquille, parlare, sorridere ma come dico quest’anno forse a volte non mi seguono”.

Bintu Diop, opposto Akademia Sant’Anna: “Siamo partite un po’ tese soprattutto il primo set, ma dobbiamo anche accettare che abbiamo fatto degli errori ma dobbiamo accettare che le avversarie hanno fatto cose migliori. Quando ci spegniamo ci portiamo dietro tanti errori e questo fa la differenza. Le squadre forti ci sono, noi siamo tra queste ma abbiamo dei momenti di calo, finché non cade l’ultima palla giochiamocela. Se le cose non vengono continuiamo a lavorarci in palestra.

