Marciapiedi intorno al Savio: via libera a progetto da 190mila euro

Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento della pavimentazione

L’area intorno all’oratorio San Domenico Savio si prepara a cambiare volto all’insegna dell’accessibilità. Il Dipartimento Servizi Tecnici ha approvato il progetto esecutivo destinato alla riqualificazione dei marciapiedi che circondano l’isolato della storica struttura sociale ed educativa. L’intervento, dal valore complessivo di 189.900 euro, mira a eliminare le situazioni di pericolo per i pedoni e a garantire il diritto alla mobilità per tutti i cittadini.

Obiettivo accessibilità e sicurezza

Il cuore del progetto risiede nell’abbattimento delle barriere architettoniche, un passaggio fondamentale per permettere a persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini di fruire in sicurezza degli spazi pubblici adiacenti all’oratorio. Oltre alla rimozione degli ostacoli fisici, il provvedimento prevede il rifacimento completo della pavimentazione stradale e delle pertinenze, che attualmente versano in condizioni tali da richiedere una manutenzione urgente per la tutela della pubblica incolumità.

L’iter è stato coordinato dal responsabile unico del progetto (rup), l’ingegnere Carmelo Costanzo, e ha già ricevuto la validazione tecnica necessaria. Il gruppo di lavoro ha accertato la fattibilità dell’opera e l’assenza di impedimenti per l’avvio delle attività edilizie.

I prossimi passi verso il cantiere

Il passaggio successivo sarà la determinazione delle modalità per la scelta della ditta contraente che dovrà eseguire materialmente i lavori.

L’intervento è inserito in una più ampia strategia di manutenzione del territorio che vede il Comune impegnato nel ripristino del decoro urbano e della sicurezza nelle zone ad alta frequentazione sociale. Una volta completato, il nuovo assetto dei marciapiedi restituirà vivibilità e ordine a un quadrante cittadino fondamentale per la comunità giovanile e religiosa di Messina.