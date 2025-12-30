 Atm, 15 giovani firmano contratto di apprendistato. E ci sono altri 12 nuovi bus elettrici

Giuseppe Fontana

martedì 30 Dicembre 2025 - 11:25

L'Azienda può contare su 15 nuovi under 30. Ecco altri bus totalmente elettrici

MESSINA – Sono 15 i giovani under 30 assunti da Atm che oggi hanno firmato il loro contratto di apprendistato, implementando ulteriormente un folto gruppi di dipendenti in forte espansione negli ultimi anni. A presentarli prima della firma sono stati il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e la presidente di Atm Carla Grillo.

Basile in apertura ha spiegato: “Oggi mettiamo un altro tassello importante con questi 15 ragazzi che faranno parte della squadra, tutti under 30 e con contratti di apprendistato. L’azienda cresce e continua a crescere in una città che si sta trasformando. Oggi questo punto è importante e passa anche dai nuovi mezzi nel piazzale. Prima sul servizio pubblico non c’era fiducia, oggi ne stiamo acquisendo sempre di più. A voi ragazzi dico che siete la spina dorsale dell’azienda e sono orgoglioso di confermare il 30 dicembre che Atm sia un’azienda trainante per Messina”.

Mondello ha aggiunto che “la mobilità ha ricadute nel tempo, ha un rilascio lentissimo. Atm è il fulcro di questa strategia generale iniziata nel 2018. Questi ragazzi sono il cuore pulsante del progetto. Ogni volta che parlo con cittadini non messinesi per me è bello sentirmi dire che il sistema funziona. Avere tanti giovani che lavorano per Atm è un grande risultato”.

La presidente Carla Grillo ha poi accolto i nuovi assunti: “La grande famiglia di Atm continua a crescere così come la sua flotta green. Non mi sono mai abituata all’emozione nel vedere un giovane firmare un contratto di lavoro e anche oggi sono emozionata. Il nostro servizio crescerà ancora. Vi diranno che sono brutta e cattiva ma non è così, spero possiate trovare qui una casa e una famiglia”.

Nel piazzale i nuovi bus. Sono 11 da 12 metri e uno da 9 e mezzo, totalmente elettrici. Si tratta di un ulteriore passo avanti che sarà completato entro giugno con l’arrivo di un’altra cinquantina di mezzi, tra cui anche autobus da 18 metri.

