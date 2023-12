Akademia chiude l’anno con una vittoria, Città di Messina già salva e ai playoff - Tempostretto

Il netto tre set a zero di Città di Messina nel derby del Sud contro Soverato regala alle siciliane già adesso la certezza di giocare in Serie A2 anche il prossimo anno

SOVERATO – Una stagione da affrontare passo dopo passo, così l’avevano presentata in casa Akademia in estate. E, dopo la qualificazione in Coppa Italia di qualche settimana fa, grazie al quarto posto dopo il girone d’andata, arriva oggi la matematica salvezza con la vittoria a Soverato. Akademia Città di Messina quindi è già certa di giocare l’anno prossimo in Serie A2, un vantaggio non da poco visto che potrà cominciare a pianificare la prossima stagione quando mancano tre giornate alla fine del girone regolare. Oltretutto la salvezza vuol dire che Città di Messina disputerà la poule playoff dove potrà giocarsi il prossimo step nella lista della stagione che è quello di tentare la promozione in A1, la massima serie.

La partita del “PalaScoppa” ha visto Akademia Città di Messina partire veramente forte annichilendo Soverato nel primo parziale. Nella seconda frazione di gioco le messinesi hanno provato l’allungo in più fasi, ma le calabresi sono state brave comunque a restare in scia. Nel terzo, come già nel primo, Akademia allunga in modo deciso e deve gestire con esperienza nel finale. In meno di un’ora e mezza di gioco le ragazze care al presidente Costantino restano ancora imbattute e a punteggio pieno in un girone di ritorno fin qui trionfale. Il conto delle vittorie totali in stagione è di undici di cui cinque in trasferta e con quella di oggi sono quattro a punteggio pieno lontano dalle mura amiche del PalaRescifina, la classifica vede Akademia salire a quota 33 punti nel girone A.

Cambia poco sul taraflex coach Bonafede rispetto a pochi giorni fa a Pescara: Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, Battista e Rossetto schiacciatrici, centrali in campo capitan Martinelli (invece di Mearini) e Modestino con Maggipinto libero. Risponde coach Guidetti per le locali con Romanin al palleggio, staffetta con Orlandi tornata da un infortunio, e Zuliani nel ruolo di opposto, schiacciatrici Buffo e Frangipane, centrali Barbazeni e Guzin con Di Vittorio libero. Prova corale per la squadra peloritana con tutte le atlete che vanno a segno, anche Maggipinto su un recupero difensivo, e coach Bonafede che non è dovuto ricorrere ai cambi e ha utilizzato i time out solo per gestire da situazione di vantaggio le reazioni delle calabresi.

In quattro tre le file di Akademia superano la doppia cifra: Payne e Rossetto a quota 14, Battista 12 e Modestino a 11, una delle migliori partite per la centrale campana in stagione. Adesso qualche giornata di riposo e per festeggiare, sia il traguardo raggiunto della puole promozione sia qualche giorno di queste feste in famiglia, per le atlete di Akademia che si ritroveranno poi in palestra per gli impegni di gennaio: il 7 si torna in casa contro Brescia, mentre il 10 ci sarà la sfida di Coppa Italia in casa di Macerata, che ha chiuso il girone di andata al primo posto nel girone B di Serie A2, match valido per i quarti di finale che si disputerà in gara secca nelle Marche.

Volley Soverato – Akademia Città di Messina 0-3

Il primo punto del match è per Messina con Aurora Rossetto che poco dopo opera già il break con un mani fuori. Dopo pochi minuti Maggipinto con una grande difesa mette a terra il secondo punto della sua stagione a cui segue il muro di Martinelli per il massimo vantaggio +4, sul 3-7, con coach Guidetti già chiamato a spendere il primo discrezionale. Città di Messina arriva fino al 3-9 poi Buffo, capitano di Soverato, interrompe la striscia negativa delle locali. Fallita la reazione, sotto di sette (6-13) dopo l’errore di Frangipane, coach Guidetti spende anche l’ultimo time out del parziale. Al rientro prende il largo Akademia che scappa 6-16, coach Guidetti cambia palleggio facendo subentrare Orlandi ma non evita il nuovo massimo svantaggio di 7-19. Akademia che oltre ad attaccare difende bene e Soverato costretta a forzare e commette errori come quando Buffo spara fuori concedendo set point e alla prima occasione sempre Buffo è murata da Martinelli per il 12-25.

Inizia il secondo set con un guizzo di Galletti che tocca di seconda e realizza il primo punto. Dopo un po’ di equilibrio Payne fa 2-5 e Akademia tenta la fuga, Guzin però fa e disfa perché prima firma il pareggio sul 5-5 poco dopo però con i suoi errori Città di Messina ritrova il break con Payne che mette nuovamente a terra il pallone del +3 (5-8) e coach Guidetti spende il suo primo discrezionale di questo secondo parziale. Al rientro prosegue la marcia di Città di Messina fino al 7-13 grazie al muro di Rossetto e nuovamente coach Guidetti spende presto anche il suo secondo discrezionale. Akademia però si blocca e dopo quattro punti consecutivi a ricorrere, per la prima volta nel match, al time out è l’allenatore delle messinesi. Pausa che fa bene ad Akademia che torna praticamente subito avanti di cinque (12-17), Soverato comunque prova a restare in scia in questo parziale. Nel finale però attacco e ace di Payne che valgono il 20-24, Frangipane annulla il primo set point e sul secondo sbaglia Payne, il terzo è trasformato dall’attacco vincente di Rossetto.

Nel terzo parziale prova a fare corsa di testa Soverato che però non ottiene mai il break e dal 6-5 incassa tre punti consecutivi, due di Payne e un muro di Rossetto. Così operato il break sotto 6-8 coach Guidetti ferma il gioco. Al rientro massimo vantaggio sul 6-10, ma le calabresi si riportano sotto fino al meno uno con l’ace di Buffo. Da quel momento arrivano quattro punti consecutivi delle siciliane e sul 9-14 coach Guidetti spende il secondo time out, l’ultimo del parziale. Al rientro prosegue il filotto di Akademia con una Modestino molto coinvolta e decisiva in prima linea, l’attacco da seconda linea di Battista vale il +10 che ammazza il match (9-19). Reazione di Soverato e nella gestione del vantaggio entra in gioco anche coach Bonafede chiamando il time out sul 14-20 per spezzare il momento positivo delle locali. La partita al rientro scivola via senza intoppi verso Città di Messina che si guadagna match point costringendo all’errore di Buffo per il 18-24. Per chiudere la partita bisogna aspettare la terza occasione, dopo l’errore in battuto di Martinelli e l’attacco di Frangipane arriva la palla in rete di Buffo per il 20-25 finale.

Tabellino

Risultato finale: 12-25, 22-25, 20-25.

Durata: 23’, 25’, 25′.

Arbitri: Emilio Sabia e Antonio Licchelli.

Soverato: Barbazeni 7, Romanin 1, Coccoli ne, Tolotti ne, Zuliani 8, Frangipane 8, Orlandi 1, Buffo 9, Guzin 5, Vittorio 0.

Allenatore: Ettore Guidetti. Assistente: Marco Soffici.

Akademia: Battista 12, Martinelli 4, Catania ne, Ciancio ne, Modestino 11, Felappi ne, Mearini ne, Payne 14, Joly ne, Rossetto 14, Maggipinto 1, Galletti 1, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

