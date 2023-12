Il 2023 anno di svolta per Akademia e Modestino supera quota cento punti - Tempostretto

Anche per il club messinese è tempo di bilanci e auguri per il nuovo anno. Il coach Bonafede: "Che sia un 2024 di salute per tutto il mondo della pallavolo"

MESSINA – Ultimo giorno dell’anno è tempo di bilanci anche per Akademia Città Di Messina. Per la società presieduta da Fabrizio Costantino, il 2023 ha costituito un punto di svolta nel contesto del panorama sportivo nazionale.

Due salvezze, quella dello scorso 14 maggio dopo una cavalcata epocale nella Poole Salvezza, ma anche la matematica qualificazione alla Poole Promozione della stagione in corso che, in attesa di giocarsi il salto di categoria in A1, da intanto la certezza di poter disputare un’altra stagione nella seconda serie nazionale; non va, inoltre, dimenticato che il 10 gennaio la squadra sarà di scena a Macerata per giocarsi i quarti di Coppa Italia, un altro obiettivo centrato dal giovane e ambizioso club.

L’ultima gara dell’anno, vinta (0-3) a Soverato nel giorno di Santo Stefano, costituisce, per certi versi, momento di sintesi dell’annata sportiva corrente da cui ripartire già il prossimo 7 gennaio quando al “PalaRescifina” arriverà una delle squadre che, al di là delle difficoltà attraversate nell’ultimo scorcio stagionale, rappresenta una delle big del campionato di A2 femminile.

La centrale Modestino: “Ogni gara fa storia a sé”

Nel contributo trasmesso sui canali social di Universo Messina, durante l’appuntamento settimanale con la rubrica Effetto Volley, a parlare, dopo il successo ottenuto in terra di Calabria, è la centrale Dalila Modestino. Proprio nell’ultima gara l’atleta campana ha superato, grazie ai 10 punti realizzati (9 in attacco e 1 a muro) quota 100 nelle 15 gare in maglia Akademia (al momento, 108 punti di cui 77 in attacco, 24 a muro e 6 ace): “Sono molto contenta della prestazione di squadra. Quello di Soverato non è un campo per niente facile; infatti, è la prima volta che ci vinco in quattro anni. Stiamo lavorando bene ed i risultati si vedono; spero che tutto questo sia solo un trampolino di lancio per il 2024. Con le compagne non guardiamo molto lontano; serve lavorare giorno dopo giorno. Ogni gara fa storia a sé e, pertanto, ci piace focalizzarci solo sull’avversaria di giornata. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: portare a casa i tre punti insieme ad un’ottima prestazione. Colgo l’occasione per augurare a tutti i nostri tifosi un buon anno e, chiaramente, vi aspettiamo al “PalaRescifina” nel mese di gennaio”.

Coach Bonafede: “Si possa guardare allo sport in modo spensierato”

Anche coach Fabio Bonafede ha voluto rivolgere un saluto augurale: “Spero in un 2024 di salute per il mondo della pallavolo, indipendentemente dalle maglie. Sono tempi brutti; noi siamo dei privilegiati visto che facciamo un lavoro che ci piace, spesso coniugato al divertimento. Il mio pensiero va a tutte le persone perché possano guardare allo sport in modo spensierato”.

