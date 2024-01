Akademia Città di Messina supera Busto Arsizio al tiebreak

Partita di altissimo livello e rivincita presa rispetto alla sfida di andata contro le lombarde. La squadra peloritana chiude così il girone di andata

MESSINA – Partita thriller al PalaRescifina dove Akademia strappa la vittoria al tiebreak contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Una vittoria voluta, in questa ultima giornata di stagione regolare, anche per dimostrare di poter battere le grandi per le atlete allenate da coach Bonafede. Dopo la sconfitta dell’andata per 1-3 in trasferta, vittoria sudatissima ai vantaggi al tiebreak a Messina. Terzo atto già in programma e vedrà opposte le due compagini mercoledì in Coppa Italia e poi chissà forse ai playoff tra qualche settimana.

Coach Bonafede si affida a Payne-Galletti sulla diagonale opposto-palleggiatore, schiacciatrici Joly e Battista, centrali Martinelli e Modestino con Maggipinto libero. In panchina come secondo libero Carol Gemelli, classe 2009. Coach Amadio risponde con Monza al palleggio e Zanette suo opposta, schiacciatrici Silva Conceicao e Cvetnic, centrali Furlan e Rebora con Osana libero. Migliore in campo Joly per Messina, autrice di una partita devastante in attacco, si chiude a 40 punti e il terzo posto di Messina che riprenderà quarta dietro Perugia, Busto Arsizio e Macerata alla poole promozione, con gli stessi punti di Cremona.

Akademia Città di Messina – Futura Giovani Busto Arsizio 3-2

Non un buon inizio per Messina che è costretto a sostituire Payne con Rossetto e si ritrova sotto 4-9, dopo il time out di coach Bonafede cambia l’inerzia e con Joly al servizio, che mette a segno anche un ace, e il muro di Martinelli avviene la rimonta sul 10-10. Busto Arsizio riprende immediatamente il break, ma Akademia resta in scia. L’attacco di Battista e il muro di Rossetto valgono il nuovo pari (13-13). La formazione lombarda ha la forza di riallungare e sul 15-18 coach Bonafede spende anche il secondo time out. Città di Messina prova a reagire ma le ospiti arrivano fino al 19-24. Il primo set point è annullato dall’attacco di Battista, segue il muro di Modestino, ma il servizio di Catania in rete dopo il time out ospite regala il set alla Futura Giovani Busto Arsizio.

Locali che riprendono nel secondo con Payne fuori. Akademia in vantaggio nel secondo parziale grazie all’ace di Rossetto per il momentaneo 3-2. Dal 5-5 allungo ospite fino al 5-8 con Bonafede che ferma il gioco, al rientro Messina trova l’aggancio e anche il sorpasso con Modestino (11-10) che anticipa Monza su ricezione non perfetta della difesa di Busto Arsizio che soffre il servizio in salto di Battista, numero uno di Messina, schierata all’opposto, che da seconda linea trova il punto del break per Messina sul 14-12. Conceicao e Zanette impattano ma Martinelli rimette la distanza del break e coach Amadio chiede time out. Al rientro Messina tiene la testa del set e sul 19-15 nuovamente gioco fermo con l’ultimo time out a disposizione di Busto Arsizio. Il muro di Rossetto, dopo la fast di Modestino, regala il massimo vantaggio ad Akademia, +5, sul 21-16. Una chiamata dubbia innervosisce le locali che si vedono quasi riprese e sul 22-20 Bonafede interrompe il gioco. L’attacco di Modestino e l’errore in battuta di Coceicao regala set point a Messina sul 24-21. Il primo sfuma con il servizio lungo di Rossetto, il secondo anche col muro di Rebora, il terzo va a segno con Battista che lavora una palla difficile e la mette a terra.

Ad inizio terzo parziale Busto Arsizio cambia libero e centrale, Bonvicini e Tonello, Messina conferma il sestetto ma sposta Joly opposto, le ospiti trovano due punti immediatamente e possono fare corsa di testa, ma Joly in appoggio impatta prima del sorpasso che arriva col muro di Maritnelli (4-3). Per diversi minuti prova ad andare in vantaggio di un break Akademia, ma Busto Arsizio tiene e dal 10-10 provano le ospiti a dare un’accelerazione che si concretizza con l’ace di Zanette per l’11-13. Risponde immediatamente Messina con tre punti consecutivi di Joly (14-13), partita che prosegue punto a punto fino al 18 pari, errore al servizio di Furlan e muro di Rossetto valgono il break per Akademia sul 20-18 e coach Amadio chiede time out. Dopo un lungo scambio a segno Rossetto con un mani out e sotto di tre punti Busto Arsizio nuovamente chiede time out. Al rientro errore in attacco di Busto Arsizio e coach Amadio cambia palleggiatrice facendo entrare Bresciani, ma Messina va ancora segno: Joly mura Conceicao per il massimo vantaggio, +5, sul 23-18. L’attacco di Rossetto vincente regala sei set point alle locali, il primo è cancellato dalla parallela di Conceicao, il secondo, dopo una bella difesa, ospite va a segno con il tocco di Joly.

Il quarto vede uscire meglio dai blocchi ancora le ospiti che scappano 1-4 e coach Bonafede costretto al primo time out, Città di Messina che approccia non certo come aveva chiuso il precedente questo quarto set e Busto Arsizio scappa 4-10 con Bonafede che spende già a questo punto il secondo time out a disposizione. Sotto per 6-12 torna in campo Payne per Rossetto, l’americana subito a segno con un muro. Controparziale di 3-1 per Messina e nonostante sia sopra 13-9 coach Amadio preferisce richiamare le sue in panchina per spezzare il momento alle locali. Ma il riavvicinamento continua fino al 12-13, l’aggancio sfuma sul 14-15, Galletti in insolita posizione viene murata da Monza, e Busto Arsizio riprende spazio allungano sul 15-23, sette punti consecutivi per le ospiti indirizzano il parziale prima dell’errore al servizio di Tonello. La fast di Furlan vale il set point, Busto Arsizio che approfitta di un errore al palleggio di Messina per vincere il set.

Tiebreak

Nel set decisivo resta in campo Payne ancora meglio le ospiti che fanno il break, ma reazione immediata di Messina con errore di Furlan in battuta e poi il muro di Martinelli per il 2-2. La partita prosegue punto a punto con le lombarde che guidano e Akademia che si riporta sempre sotto, fino all’errore di Battista per il 6-8, punteggio sul quale si cambia anche campo. Sforzo di Akademia che con l’attacco di Joly e poi di Payne torna in parità sul 9-9 e coach Amadio richiama le sue in panchina. Al rientro non passa il primo tempo di Tonello e Messina è avanti 10-9. Sfida serrata in questa fase con nessuna delle due squadre che vuole perdere, il muro di Martinelli vale il 12-11 e il time out richiesto dalle ospiti. Al rientro punteggio che resta in parità e sul 13-13 il time out è chiesto da coach Bonafede. Al rientro attacco fuori, ma toccato dal muro secondo l’arbitro, vincente quindi di Battista che vale il match point. Cvetnic annulla senza paura e poi l’ace di Monza per la prima opportunità di Busto Arsizio di vincere il match, ma annulla Battista. Errore di Busto Arsizio in attacco e secondo match point per Akademia con Galletti al servizio con Battista che poi attacca una palla complicata e ha ragione come già a fine terzo set.

Tabellino

Risultato finale: 21-25, 25-23, 25-19, 16-25, 17-15.

Durata: 30′, 33′, 26′, 26′, 24′.

Mvp: Jessica Joly.

Arbitri: Christian Palumbo & Fabio Scarfò.

Akademia Città di Messina: Battista 17, Martinelli 10, Catania 0, Ciancio 0, Modestino 8, Felappi ne, Mearini ne, Payne 8, Joly 20, Rossetto 8, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne, Gemelli ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Futura Giovani Busto Arsizio: Pomili 0, Bresciani 0, Citterio ne, Monza 6, Silva Coceicao 12, Tonello 6, Zanette 22, Osana 0, Furlan 14, Bonvicini 0, Cvetnic 12, Rebora 5, Bosso ne, Del Core ne.

Allenatore: Daris Amadio. Assistente: Mauro Tettamanti.

