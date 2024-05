Sciotto: “Non è arrivata nessuna offerta, a 2 milioni e mezzo cedo il Messina”

Il presidente Pietro Sciotto parla a un mese dalla fine del campionato e assicura che la squadra sarà iscritta alla prossima serie C

“Per l’amore incondizionato che provo per l’Acr Messina ed al fine di escludere ogni possibile fraintendimento, comunico che la squadra sarà regolarmente iscritta al prossimo campionato di serie C”.

Il presidente Pietro Sciotto parla a un mese dalla fine del campionato, che il Messina ha chiuso al 13esimo posto.

“La società sta attivamente lavorando al disbrigo delle complesse pratiche riguardanti la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato 2024/2025; iscrizione ritenuta prioritaria rispetto alla necessaria programmazione che ne discenderà una volta formalizzata”.

“Interlocuzioni con Roma e Modica”

“Sono state già avviate le opportune interlocuzioni con il direttore sportivo Domenico Roma e l’allenatore Giacomo Modica; la riorganizzazione dello staff societario e il ritiro pre-campionato. Indubbiamente, i miei problemi di salute (che dovrebbero sempre rimanere un fatto privato e riservato ma che, inevitabilmente, condizionano ogni singola azione), cui si unisce l’amarezza per la contestazione di una parte della tifoseria, non aiutano certamente a condurre con serenità il lavoro di programmazione e superamento delle criticità”.

La presunta offerta da 2 milioni e mezzo

Nei giorni scorsi il presidente di Sicindustria ed ex presidente del Messina, Pietro Franza, aveva detto che Sciotto aveva rifiutato un’offerta da 2 milioni e mezzo di euro per l’acquisto della società.

“Nessuna offerta d’acquisto è stata indirizzata all’Acr Messina. Invito Franza a farsi promotore di tale cordata con la quale sono disposto immediatamente a formalizzare il passaggio delle quote al prezzo che lui stesso ha indicato. In caso contrario, auspico che Pietro Franza, nella sua qualità di amministratore delegato di Caronte & Tourist, possa garantire da subito una consistente sponsorizzazione per la prossima stagione sportiva. Lo invito, anche nella veste di presidente degli industriali messinesi, ad attivarsi con altri imprenditori e sostenere il calcio cittadino, come del resto ha fatto in passato. Devo svelare con rammarico che l’Acr Messina non ha ricevuto alcun sostegno economico nella stagione appena conclusa da Sicundustria e nemmeno da Caronte & Tourist”.

“Da solo da sette anni”

In conclusione, “senza vena polemica, ricordo che il presidente Pietro Sciotto da solo, con grande amore nei confronti di una piazza importante, gestisce a Messina il calcio da sette anni, con importanti investimenti economici derivanti dal proprio lavoro e non ereditati dalla famiglia. Pietro Sciotto, invece, dalla sua famiglia, ha ereditato un patrimonio inestimabile di valori che sono il faro del suo percorso di vita”.