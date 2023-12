Akademia. Coach Bonafede: "Continuo a fare i complimenti alle ragazze" - Tempostretto

La formazione messinese continua a sorprendere e tagliare traguardi importanti e l'allenatore siciliano loda sempre le atlete per quanto fanno sul taraflex

MESSINA – Altra grande prestazione per le atlete di Akademia Città di Messina che ieri sera hanno espugnato il PalaScoppa di Soverato. La solita, ormai così ci ha abituato la truppa di coach Bonafede, partita che le messinesi dominano e fanno sembrare facile. Quella contro le calabresi però, oltre ad essere derby del Sud, è stata anche la sfida che ha sancito la matematica qualificazione alla seconda fase del torneo nella poule promozione. Al termine della stagione regolare le prime cinque del girone A e le prime cinque del girone B daranno vita a questo nuovo girone portandosi dietro i punti di questa prima fase dove la prima sarà promossa direttamente, mentre chi ha terminato dalla seconda alla quinta posizione accederà ai playoff per giocarsi un ulteriore posto a disposizione nella prossima Serie A1 femminile.

Nel post-gara della sfida tra Soverato e Akademia queste le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “Lo avevo detto alle ragazze che non sarebbe stato facile. Avevamo poco tempo per preparare la gara, appena due giorni, e giocavamo in un campo insidioso. Sono venuto qui per tanti anni e non è mai stata facile. Ho appena fatto i complimenti alle atlete perché abbiamo reso semplice il primo set, giocando una pallavolo perfetta. Poi, negli altri due parziali, abbiamo avuto una capacità unica di soffrire perché abbiamo avuto una continuità mostruosa a muro e recuperato tanti palloni in difesa per poi metterci nelle possibilità di colpirli al meglio. Stasera la gara aveva un coefficiente di difficoltà molto alto ma le ragazze sono state davvero brave”.

Giusto per ricapitolare un po’ il cammino di Akademia Città di Messina 12 vittorie su 15 partite disputate e dalle tre sconfitte quella al tiebreak con Talmassons all’andata ha portato comunque in aggiunta un punto. Al momento la formazione peloritana è in striscia consecutiva da sei partite consecutive e nella sfida contro Soverato, dove è stata indicata Payne come Mvp, l’americana e Rossetto sono state le top scorer con 14 punti, seguono in doppia cifra Battista (12) e Modestino (11) ma a punti tutte le sette atlete che sono scese in campo con Martinelli che si ferma a 4 e Galletti e Maggipinto che entrano a referto con un punto a testa. In stagione è la prima volta che vanno tutte a segno compreso il libero, Maggipinto aveva trovato già un punto a Padova all’esordio, mentre sempre contro Padova al ritorno tutte e sei dello starting six erano andate a segno con almeno un punto ad esclusione proprio del libero. Quattro atlete in doppia cifra in terra calabra un exploit che era già capitato in un’altra occasione in stagione ovvero alla prima in casa contro Como all’andata.

La classifica del girone A

Busto Arsizio** 41 punti

Perugia 40 punti

Akademia 36 punti

Talmassons* 28 punti

Como*** 24 punti

Brescia*** 22 punti

Bologna 13 punti

Soverato 12 punti

Padova* 5 punti

Pescara* 1 punto

*una partita in meno

**una partita in più

***due partite in meno

