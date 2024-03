Akademia. Coach Bonafede: “La partita importante è la prossima”

Dopo la sconfitta subita contro Mondovì l'allenatore di Città di Messina ha dichiarato: "Sento la delusione del pubblico e mi dispiace"

MESSINA – Sconfitta netta per Akademia Città di Messina contro Mondovì nella sfida che ha chiuso la pool promozione. Nel post partita le dichiarazioni dei due allenatori. Per Mondovì il campionato termina qui, per Messina invece si riprende settimana prossima, il 7 aprile sempre al PalaRescifina, per la semifinale di andata dei playoff contro Talmassons. I precedenti con la formazione del Friuli Venezia Giulia in questa stagione sono in equilibrio, ma se si aggiungono anche le sfide della passata stagione è avanti Talmassons per 3 a 1. Ex di quelle partite Rossetto e Michelini.

Bonafede: “Abbiamo perso lucidità”

“Sento la delusione del pubblico e mi dispiace – esordisce coach Bonafede in conferenza stampa – ma la gara importante sarà un’altra. La squadra ha sbagliato alcune situazioni, anche se ha giocato; non mi sento di dire il contrario. Lo avevo detto dopo la partita di andata: Mondovì è una squadra che merita molto più di quanto reciti la classifica; giocavano senza pressione e si è visto”.

“Dal nostro lato – prosegue l’allenatore siciliano – il palazzetto pieno e dover in qualche modo dare dimostrazioni, anche se non ce n’era bisogno, ci ha fatto perdere lucidità, non tanto nelle correlazioni muro-difesa perché sono convinto che abbiamo giocato bene, ma nei palloni facili. Stasera abbiamo sbagliato tante soluzioni d’attacco in free-ball e, quando succede, rimane solo da archiviare la gara e andare avanti”.

“La partita importante è la settimana prossima; in quella passata ci siamo preparati anche fisicamente facendo richiamo atletico fino alla giornata di ieri perché era necessario farlo in vista della prossima settimana. A tutti piace vincere sempre ma stasera non è stato possibile – conclude Bonafede – Portiamo a casa ciò che buono è stato fatto “.

Le dichiarazioni di coach Basso di Mondovì

“Volevamo chiudere bene. Abbiamo avuto – commenta coach Claudio Basso al termine della gara – un anno lungo con parecchie difficoltà e abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo. Il nostro rammarico è legato ad un buona condizione atletica e abbiamo dimostrato di poter giocare a pari livello con tutte le squadre. Ci portiamo dietro la piccola soddisfazione di essere riusciti a battere tutte e cinque le squadre della Pool almeno una volta. Sicuramente oggi abbiamo ottenuto il massimo risultato che ci consente di raccogliere una gratificazione in questo finale di stagione”.

