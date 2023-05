Akademia, due set per salvarsi. Bonafede: "Grande reazione contro Offanengo" - Tempostretto

"Nel primo set non abbiamo concretizzato, partita decisiva domenica" ha detto l'allenatore di Akademia a cui può andar bene anche la sconfitta al tiebreak per salvarsi

MESSINA – Altro colpo grosso della Desi Shipping Akademia Messina che con la vittoria in rimonta contro Offanengo ha guadagnato un’altra posizione in classifica. Il quarto posto con due punti in più su Castelnuovo Rangone e Offanengo vale al momento la salvezza, queste infatti sono le tre squadre ancora in lotta per la permanenza in A2 che possono giocarsela all’ultima giornata.

“È stata una bella partita – commenta coach Bonafede al termine del match – bisogna fare i complimenti anche a Offanengo perché non siamo stati protagonisti da soli. Dispiace per il primo set dove non abbiamo concretizzato alcune occasioni, ma poi la squadra ha avuto una grande reazione. Ora ci aspetta domenica una partita decisiva per la nostra stagione”.

Contro Castelnuovo Rangone in casa Messina ha il match point anche senza dover guardare cosa farà Offanengo a Sant’Elia, laziali già retrocesse. La formazione peloritana deve evitare sì la sconfitta da tre punti per evitare il contro sorpasso, ed anche l’arrivo a pari punti che la vedrebbe perdere la posizione, ma con i due punti già di vantaggio, oltre alla vittoria, esiste la possibilità di salvarsi pur perdendo ma al tie break. In quel caso infatti due punti sarebbero di Castelnuovo Rangone che salirebbe a quota 38, ma uno andrebbe ad Akademia che sarebbe salva a 39 punti.

In definitiva alla formazione di coach Bonafede per coronare una grande poule salvezza senza guardare agli altri campi servirà vincere almeno due set domenica prossima alla Cittadella Sportiva Universitaria. All’andata in trasferta Castelnuovo Rangone fu sconfitto per 3-1, anche se mancherà con tutta probabilità la migliore sul taraflex di quella partita, Madelyn Robinson. Comunque in casa col sostegno del proprio pubblico Messina non perde dal 26 marzo e soprattutto viene da sette vittoria consecutive convincenti, quindi l’impresa sembra ampiamente alla portata.

Programma ultima giornata

Marsala – Como

Perugia – Club Italia

Vicenza – Cremona

Sant’Elia – Offanengo

Messina – Castelnuovo Rangone

Riposa Lecco

Club Italia – Marsala (10 maggio, recupero)

Classifica Poule Salvezza A2

Cremona 42 punti

Volley Como 41 punti

Lecco 41 punti

Akademia Messina 38 punti

Castelnuovo Rangone 36 punti

Offanengo 36 punti

Vicenza Volley 33 punti

Sant’Elia 30 punti

Marsala 21 punti

Perugia 21 punti

Club Italia Milano 19 punti

