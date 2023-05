Akademia batte e sorpassa Offanengo, settima vittoria da tre punti consecutiva - Tempostretto

Akademia Messina sale al quarto posto nella poule salvezza, ma per festeggiare la salvezza servirà vincere l'ultima partita della stagione in casa

OFFANENGO – Al Pala Coim nel Cremasco l’Akademia trova la sua settima vittoria consecutiva. La formazione di coach Bonafede rimonta le rivali e le supera in classifica. Con 38 punti adesso la formazione cara al presidente Costantino è in quarta posizione, serve almeno la quinta piazza per salvarsi, ma il suo destino sarà deciso all’ultima partita nell’ultima giornata da disputare in casa il 14 maggio contro Castelnuovo Rangone.

Nell’ultima trasferta stagionale Akademia inizia un po’ a rilento in tutti i parziali tranne l’ultimo, ma in tutti i set nel finale si ritrova sempre avanti e spesso con margine. Soltanto nel set d’esordio sciupa un vantaggio di quattro punti e un set point sul 23-24. La sfida va ai vantaggi e dopo diverse occasioni di conquistare il set cancellate da entrambe le parti le locali passano in vantaggio per 31-29. Nulla di preoccupante per la formazione di Bonafede che rimonta senza voltarsi indietro conquista i tre successivi set trovando il settimo successo consecutivo e aggiungendo altri tre punti alla sua classifica.

Akademia gongola per una grande prestazione di Ebatombo da 30 punti, eletta miglior giocatrice della partita, ma bisogna sottolineare la buona prova anche di Mearini che tra muri e primi tempi ha messo insieme 19 punti, segue in doppia cifra anche Martilotti con 16. La formazione di coach Bonafede chiude in positivo il proprio cammino in trasferta in questa seconda parte di stagione: 4 vittorie e 2 sconfitte, 12 set vinti e 10 persi, 513 punti a favore contro 489.

In ottica salvezza a Messina serve adesso non perdere domenica prossima in casa contro Castelnuovo Rangone già battuta all’andata. La vittoria della Desi Shipping Akademia, con tre o due punti cambia poco, perché consentirebbe di mantenere almeno la quinta posizione in classifica. Offanengo infatti in trasferta a Sant’Elia in caso di vittoria potrebbe contro sorpassare, in caso di sconfitta invece è ininfluente per Messina il risultato delle lombarde. Esiste poi la possibilità, abbastanza remota, che le squadre chiudano a pari punti, in quel caso andranno fatti i conti prima considerando le vittorie totali ottenute in stagione, sia regolare che poule salvezza, in caso di parità si andrebbero a considerare i quozienti set e punti. Ma in tutte e tre queste discriminanti Messina è dietro sia a Offanengo che Castelnuovo Rangone, quindi solo la vittoria porta alla salvezza.

Offanengo – Akademia Sant’Anna 1-3

Coach Bolzoni schiera così Offanengo nel sestetto iniziale: Galletti al palleggio e Martina Martinelli all’opposto, schiacciatrici l’americana Nelson e Trevisan, Letizia Anello e Cattaneo sono le centrali con la capitano Noemi Porzio nel ruolo di libero. Risponde con la stessa formazione delle ultime uscite coach Bonafede, Akademia deve fare ancora a meno di Robinson: Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Martilotti e Silotto, centrali Mearini e Melissa Martinelli con Giorgia Faraone che agisce da libero.

Nel primo parziale insegue Akademia che recupera una prima volta un break di svantaggio impattando 4-4 e poi rimonta e sorpassa da 8-5 a 8-9. Passa in testa la formazione di coach Bonafede che arriva ad avere un vantaggio massimo, a intermittenza, di 4 punti. L’ultimo è sul 17-21 poi Offanengo si riavvicina e trova il 22 pari, si guadagna un set point Messina sul 23-24 che viene però annullato. A questo punto fioccano le occasioni da una parte e dall’altra, per Messina un set point al servizio sprecato sbagliando il servizio, il primo lunghissimo set termina ai vantaggi sul 31-29 per le locali, poco prima chiamata invasione ad Akademia e poi Offanengo mette palla a terra.

Nel secondo nuovamente buon inizio di Offanengo con Nelson al servizio, che trova anche un ace, e le locali salgono 3-0. Ebatombo ottiene il cambio palla, poi arrivano altri cinque punti in fila per Messina che ribalta la situazione 3-6 e costringe coach Balzoni a richiedere un time out. Prosegue il buon momento della formazione ospite che trova il massimo vantaggio dilagando sul 14-20. Questa volta non concede alle avversarie di rientrare e dopo essersi procurata sei set point sul 18-24 chiude alla seconda occasione con un primo tempo vincente di Mearini.

Ad inizio quarto tenta due allunghi Offanengo, come successo praticamente in tutti i parziali, ma Akademia impatta sul 6-6 e con un muro di Martilotti sorpassa 8-9. Il set resta comunque in equilibrio fino all’ace di Silotto che regala il break alle messinesi per 13-15 costringendo al time out coach Bolzoni. Al rientro Muzi e compagne allungano in modo deciso sul 17-22 prima di procurarsi nuovamente sei seti point sul 18-24. Questa volta Offanengo riesce a riportarsi pericolosamente sotto, tanto che coach Bonafede, che li aveva conservarti, deve spendere i suoi due time out sul 21-24 e poi sul 22-24. Non vuole correre rischi e fa bene perché al rientro Ebaatombo mette subito a terra il suo 20° punto nella partita che regala il vantaggio per due set a uno alle ospiti.

Messina avanti con break ad inizio quarto set scappando 0-3. Letizia Anello trova il primo punto per Offanengo ma Messina tira dritto e sull’1-6 coach Balzoni interrompe il gioco. Al rientro Akademia allunga ancora 4-10, formazione ospite in confusione e Bolzoni costretto a pescare dalla panchina. Akademia prende il largo sul 6-13 e Bolzoni costretto ad utilizzare anche il suo ultimo time out, al rientro dilaga Messina che trova il +10 sul 7-17 e continua ad andare a segno con Ebatombo implacabile. Offanengo alza bandiera bianca e due errori di metri fanno scappare Messina sull’8-21. Una grande difesa di Messina e l’ennesimo punto di Ebatombo regalano 16 match point a Messina sull’8-24, match che termina con la palla messa a terra dall’opposto francese di Akademia.

Tabellino

Risultato finale: 31-29 19-25 22-25 8-25

Durata set: 34’, 26’, 31’, 22’

Mvp: Ebatombo.

Offanengo: Cattaneo 9, Tommasini ne, Anello I. 1, Martinelli Ma. 14, Anello L. 12, Marchesi 0, Nelson 10, Menegaldo ne, Trevisan 8, Porzio 0, Galletti 1, Pomili 3, Bartesaghi 2, Casarotti 0.

Coach: Giorgio Bolzoni. Assistente: Fabio Collina.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli Me. 9, Catania ne, Ciancio 0, Martilotti 16, Mearini 19, Muzi 3, Brandi ne, Silotto 5, Robinson ne, Ebatombo 30, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Arbitri: Angelo Santoro e Emilio Sabia.

Risultati 11ª giornata e classifica Poule Salvezza A2

Castelnuovo Rangone – Marsala 3-0

Cremona – Sant’Elia 3-1

Como – Vicenza 0-3

Lecco – Perugia 0-3

Offanengo – Messina 1-3

Riposava Club Italia

Cremona 42 punti [13]

Volley Como 41 punti [14]

Lecco 41 punti [14]

Akademia Messina 38 punti [12]

Castelnuovo Rangone 36 punti [13]

Offanengo 36 punti [12]

Vicenza Volley 33 punti [11]

Sant’Elia 30 punti [8]

Marsala 21 punti [7]

Perugia 21 punti [7]

Club Italia Milano 19 punti [6]

Tra parentesi quadre le vittorie ottenute in stagione, discriminante in caso di arrivo a pari punti. In caso di parità si guarda il miglior quoziente set e in caso di ulteriore parità il miglior quoziente punti.

