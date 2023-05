Akademia fa festa, le parole dei protagonisti a salvezza ottenuta VIDEO - Tempostretto

Muzi e compagne si lasciano andare ai nostri microfoni dopo una grande poule salvezza. Qualche numero sulla stagione appena conclusa

MESSINA – Stagione da montagne russe per la Desi Shipping Akademia Messina, matricola in Serie A2 che all’ultima giornata, grazie alla vittoria per 3-0 su Castelnuovo Rangone, ottiene la salvezza. In stagione regolare 14 punti frutto di 4 vittorie e 16 sconfitte, nella poule salvezza le messinesi invece cambiano volto e conquistano 9 vittorie, di cui le ultime otto consecutive, e sole 3 sconfitte.

Al momento di iniziare la seconda parte di stagione Messina era a 7 punti dalla salvezza diretta. “Ci credevano in pochi – confessa il presidente Fabrizio Costantino, in conferenza stampa post partita – era il momento peggiore ma io incoraggiavo tutti e ci credevo che fosse possibile”. Alla fine Messina chiude al quarto posto nella poule salvezza 5 punti sopra la zona retrocessione.

Bonafede: “Abbiamo fatto un’impresa”

Il maggior artefice di questo miracolo sportivo è il coach Fabio Bonafede, l’allenatore subentrato a stagione in corso ha plasmato in poche settimana la squadra, “ringrazio le ragazze per la disponibilità totale che è alla base di questi successi – dichiara in conferenza stampa – e ci tengo a ringraziare un pubblico pazzesco, le emozioni che ci hanno trasmesso restano sulla pelle. Senza dimenticare tutto lo staff che non si vede ma è fondamentale”.

Sotto la guida del tecnico siracusano Akademia è diventata una squadra da temere, una vera e propria macchina da punti considerando che tutte e nove le vittorie della sua gestione sono arrivate conquistando l’intera posta. Il bilancio finale della poule salvezza è da pool promozione in vista dell’anno prossimo: 1041 punti vinti 954 persi, 28 set conquistati e 16 persi.

Muzi: “Il 14 maggio rimarrà nella storia”

Si commuove il capitano di Akademia Sant’Anna che ricorda come il 14 maggio 2022 la squadra avesse ottenuto la storia promozione in A2 e adesso il 14 maggio 2023 è il giorno in cui la squadra ottiene la salvezza. “La squadra aveva tutto dentro, Fabio (Bonafede, ndr) ha capito come tirarlo fuori e farci reagire. Personalmente lavoro sempre e so che l’allenamento diventa lo specchio della partita. Voglio infine ringraziare staff, società e tifosi, Messina resterà sempre nel mio cuore”.

Margherita Muzi come Valentina Martilotti, entrambe protagoniste nella promozione dello scorso anno, sono le uniche che hanno giocato tutte le partite tra stagione regolare e poule salvezza partendo nello starting six sia con Breviglieri che con Bonafede in panchina.

Tutte le giocatrici di Akademia hanno almeno giocato uno sprazzo di partita e tranne i tre liberi (Giorgia Faraone, Sara Ciancio e Michela Pisano) tutte hanno ottenuto almeno un punto. A dominare in questa particolare classifica è però Aurelia Ebatombo con 445 punti totali, segue Valentina Martilotti con 318 e poi Madelyn Robinson con 290.

Per l’americana è un dato eccezionale considerando che è arrivata a stagione in corso e nelle ultima partite non ha giocato perché infortunato, ha la media più alta di 19 punti a partita e contro Castelnuovo Rangone all’andata è stata top scorer col record stagionale di 33 punti realizzati. Segue Ebatombo come media punti 15, e in 32 partite è andata in doppia cifra 24 volte, poi sempre in chiave realizzazione bene anche Melissa Martinelli anche lei arrivata a metà stagione ma con una media di poco più di 10 punti a partita e con 126 tra ace, primi tempi e muri messi a segno nella poule salvezza è stata la terza miglior realizzatrice nella fase finale di Akademia.

Risultati ultima giornata

Marsala – Como 2-3

Perugia – Club Italia 3-1

Vicenza – Cremona 0-3

Sant’Elia – Offanengo 3-2

Messina – Montale 3-0

Riposava Lecco

Classifica poule salvezza

Cremona 45 punti

Volley Como 43 punti

Lecco 41 punti

Akademia Messina 41 punti

Offanengo 37 punti



Castelnuovo Rangone 36 punti

Vicenza Volley 33 punti

Sant’Elia 32 punti

Perugia 24 punti

Club Italia Milano 22 punti

Marsala 22 punti

Immagini di Paolo Furrer

