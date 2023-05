Akademia missione compiuta! La vittoria all’ultima giornata vale la permanenza in Serie A2 - Tempostretto

Al Palazzetto Polivalente gremito in ogni ordine di posto la formazione messinese trova l’ottava vittoria consecutiva ma già portandosi aventi due set a zero aveva blindato la salvezza

MESSINA – Archivia la pratica salvezza in un’ora di gioco Messina che con un doppio 25-19 conquista i due set che servivano per conquistare il punto della matematica permanenza in A2. Il pubblico esplode alla chiusura del secondo parziale, ma un set dopo, smaltiti già un po’ di festeggiamenti, Akademia batte ufficialmente Castelnuovo Rangone per tre set a zero e chiude la sua stagione. Ottava vittoria consecutiva, tutte a punteggio pieno negli ultimi due mesi, terza senza cedere alcun set tra stagione regolare e poule salvezza.

Coach Bonafede schiera Muzi al palleggio e Ebatombo all’opposto, schiacciatrici Martilotti e Silotto, centrali Martinelli e Mearini con Faraone libero. Risponde coach Ghibaudi con Lancellotti al palleggio e Visintini opposta, schiacciatrici Zojzi e Frangipane, centrali Fronza e Rossi con Bici libero.

Partita fa migliore in campo per Melissa Martinelli, in doppia cifra ancora Ebatombo. Presenti e sul pezzo la capitano Muzi e il libero Faraone, ma tutte e 13 le ragazze di Akademia hanno reso possibile questo sogno salvezza. Nel terzo set a risultato acquisito si rivede in campo Robinson dopo l’infortunio e per la prima volta in stagione ed esordio in Serie A2 anche Michela Pisano.

Akademia Sant’Anna – Castelnuovo Rangone 3-0

Inizia spingendo Akademia che trova il break sul 4-2 grande difesa di Ebatombo che permette di contrattaccare. Il tocco di seconda di Lancellotti riporta in parità le ospiti sul 5-5. Palla messa a terra da Ebatombo, poi il primo tempo di Martinelli e il successivo muro regalano il nuovo break per Messina sull’8-5 e la panchina di Castelnuovo Rangone costretta a chiamare time out. Al rientro prosegue il buon momento delle messinesi, al sesto servizio consecutivo però va fuori giri Silotto e le ospiti tornano a fare un punto (10-6). L’ace di Zojzi avvicina pericolosamente Castelnuovo Rangone (10-8), ma Akademia riallunga con i punti di Martilotti e sul 14-9 altro time out della panchina modenese. Lancellotti mette in azione Frangipane e con l’ace riporta le sue sotto di sole due lunghezze, dal +6, e sul 15-13 Bonafede ricorre al time out per interrompere l’emorragia di punti. Dopo un altro ace di Lancellotti ci pensa Mearini con un primo tempo a mettere punti per Messina, ma Castelnuovo Rangone impatta sul 17-17. Altra combo primo tempo e muro di Martinelli e Messina stacca nuovamente le avversarie sul 21-18. L’errore delle ospiti regala il set point a Messina sull 24-19 il muro di Martinelli archivia il primo parziale.

Equilibrio nel secondo parziale fino al 4-4, poi con Zojzi al servizio arrivano tre punti consecutivi per le ospiti e la panchina peloritana chiama time out. A toglierle il servizio ci pensa Martilotti in muro singolo che vale il 5-8, mini parziale di 4-1 per Akademia che impatta 9-9 e a chiamare il time out tocca adesso a coach Ghibaudi. Al rientro Mearini va a contendere palla sulla rete e ha la meglio e Messina torna avanti nella partita 10-9. Con al servizio Muzi Akademia allunga sul 12-9, fase di equilibrio dove Messina mantiene un piccolo margine di vantaggio fino ad allungare sul 17-13 e coach Ghibaudi interrompe il gioco per la seconda volta nel parziale. Ennesimo muro della partita di Martinelli regala il massimo vantaggio ad Akademia sul 19-14. Castelnuovo Rangone accusa il colpo e in pochi punti si ritrova sotto 23-17, Messina vicina al traguardo e l’errore al servizio di Lancellotti regala 6 set point che però valgono tantissimo perché significa conquistare matematicamente la salvezza. Il primo sfuma ma Messina chiude il set sul 25-19 con la palla messa a terra da Ebatombo ed esplode già nei festeggiamenti la squadra con tutto il palazzetto.

Nel terzo set, ormai inutile anche per Castelnuovo Rangone, Bonafede rischia Robinson al rientro dall’infortunio. Le ospiti partono meglio e l’americana subito in partita guida l’inseguimento delle locali sotto 3-6. Messina passata l’euforia si riporta sotto 7-8 e la panchina ospite chiede time out. Al rientro l’ace di Robinson permette l’aggancio sull’8-8 poi l’ace di Martinelli regala il vantaggio sul 10-9. Bonafede dà spazio a questo punto a Michela Pisano, libero della promozione dello scorso anno e tesserata a metà stagione con Akademia appena ristabilita, per lei esordio in campionato ma soprattutto esordio in serie A2. Coi punti di Martilotti e Ebatombo Akademia trova il break per la prima volta nel terzo parziale sul 13-11. Punto a punto in questa fase con Messina che resta avanti col break fino a quando Robinson non trova il punto del 17-14, allarme in casa Castelnuovo Rangone e time out. Tornata la concentrazione in casa Akademia la formazione di casa allunga in modo deciso, le ospiti cedono di schianto e Messina si invola con i primi tempi di Martinelli, i punti di Martilotti, Robinson ed Ebatombo. Sul 24-15 un fallo chiamato contro Castelnuovo Rangone e termina così il campionato di Akademia Messina.

Tabellino

Risultato finale: 25-19 25-19 25-15

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 16, Catania ne, Ciancio 0, Martilotti 8, Mearini 6, Muzi 5, Brandi ne, Silotto 1, Robinson 4, Ebatombo 13, Faraone 0, Pisano 0.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Castelnuovo Rangone: Mammini 0, Bozzoli 3, Bici 0, Bonato ne, Mescoli 0, Zojzi 8, Lancellotti 2, Visintini 12, Rossi 2, Frangipane 8, Nordi ne, Montagnani 0, Fronza 2.

Coach: Andrea Ghibaudi. Assistente: Massimo Cerrato.

Arbitri: Antonio Gaetano & Christian Palumbo.