Akademia in trasferta a Talmassons per gara 2. Bonafede: “Nulla da perdere”

Ultima chance per Città di Messina, obbligatoria la vittoria al Palasport di Latisana per trascinare la serie alla bella

MESSINA – Non vuole scrivere la parola fine a questa splendida stagione, Akademia Città Di Messina. Al PalaSport di Latisana, dopo l’amara sconfitta casalinga al tie-break dello scorso weekend, la formazione messinese proverà – questa sera con inizio alle ore 20 – a conquistare gara 2 delle Semifinali Play-Off per rimettere in parità la contesa e rimandare tutto all’eventuale scontro decisivo da giocarsi, ancora innanzi al pubblico del “PalaRescifina”, domenica 14 Aprile. Di fronte, le pink panters di Talmassons, galvanizzate dallo splendido successo in rimonta sul taraflex messinese dove, dopo essere andate sotto di due set e vicino alla sconfitta per ben due volte nel terzo e quarto parziale, hanno avuto la meglio nel set decisivo.

Tre i precedenti in stagione; oltre al confronto di domenica scorsa, le due squadre si sono affrontate nell’andata e ritorno di Regular Season (vittoria al tie-break in casa di Talmassons, 3-1 per Messina al “PalaRescifina”).

La lettura di Gara1

Come evidenziato da coach Bonafede nella conferenza stampa post-gara, le atlete hanno disputato la loro solita ottima gara che stavolta, complici anche alcuni errori individuali, non è bastata per spostare dalla propria parte gli equilibri del match. Dopo prestazione e risultato dei primi due set, sembrava che la gara si fosse indirizzata sulla via del successo per le padrone di casa, ma la caparbietà delle avversarie ha consentito loro di ribaltarla. Per coach Barbieri, i dati statistici parlano chiaro: le percentuali in attacco di Messina sono calate nel corso della gara, sia per una maggior tenuta difensiva delle proprie ragazze che per una minore cattiveria in prima linea delle padroni di casa. E nel set decisivo, non è bastato il maggior numero di punti in attacco delle siciliane (10 contro gli 8 di Talmassons) perché a fare la differenza ci hanno pensato le ospiti nel fondamentale del muro (0 per Messina, 5 per Talmassons).

Mvp del match, il libero Beatrice Negretti (Talmassons); per lei partita superlativa in difesa, fondamentale in cui ha annullato, soprattutto nel 5° set, le soluzioni offensive messinesi nei momenti forse determinanti della gara. Top Spiker dell’incontro, l’opposto Kelsie Payne con 26 punti (23 in attacco con una percentuale del 33 %, 2 muri e 1 ace). In attacco, complessivamente 71 i punti delle siciliane (su 207 azioni offensive) con una percentuale del 34 %, 61 quelli delle friulane (su 185) con il 33 %. 14 i muri di Messina, 15 per Talmassons, mentre al servizio, 4 gli ace per parte (7 errori per le padrone di casa, 6 quelli delle ospiti). In ricezione, 52 % di positività per Messina; poco più giù (51 %) quella di Talmassons. Top Receivers del match, Marianna Maggipinto con il 71 % di positività (29 % di perfette) su 14 palle ricevute. Nelle due fasi, 39 punti break per le giallo-oro (10 Battista), 30 per le pink panters, mentre 50 i punti in fase side out per entrambe le formazioni.

Bonafede prima di Gara2

A presentare il match di questa sera, coach Fabio Bonafede: “Ci siamo messi nella condizione in cui non abbiamo più niente da perdere. Domenica grande prestazione da parte di entrambe le squadre; la nostra non è stata premiata dal risultato e gara 2 rischia di diventare l’ultima della stagione. Per scongiurare questo, servirà onorare al meglio la serata di oggi”.

Nell’altro confronto di Semifinale, la Cbf Balducci Hr Macerata dovrà recuperare la sconfitta di Castellanza (anche in questo caso maturata al tie-break) nel match casalingo (inizio ore 20e30) del “Banca Macerata Forum”. L’incontro di questa sera, diretto dai sig. Luca Cecconato e Giusy Stellato – video-check affidato alla supervisione del sig. Luigi Pitzalis -, sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma web volleyballworld.tv (necessaria la registrazione).