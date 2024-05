“Se leggi ti liberi”, incontri alla Biblioteca regionale

Il primo appuntamento, per il Maggio dei libri, venerdì 3 maggio

MESSINA – La Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina partecipa alla campagna nazionale “Il maggio dei Libri”. Iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ogni venerdì un appuntamento, nella sede in via Primo Settembre: si comincia il 3 maggio, alle 18.

Lo slogan è “Se leggi ti lib(e)ri”. Nell’occasione del primo confronto, la direttrice Tommasa Siragusa (nella foto) dialoga con Paola Radici Colace, già ordinaria dell’Università di Messina.

