Akademia lancia la campagna abbonamenti e ufficializza l'organigramma - Tempostretto

Nuovi innesti e tante conferme a livello societario, l'Akademia Sant'Anna punta a costruire un progetto sempre più solido e ambizioso

MESSINA – Cresce e si consolida il progetto sportivo di Akademia Sant’Anna che, a salvezza raggiunta, si è rimessa immediatamente al lavoro per programmare una prossima Serie A2 di alto livello. Massima attenzione al mercato, tra conferme ed il primo colpo annunciato, ma anche lavoro minuzioso sul fronte della costruzione di uno staff tecnico solido e competente, così come per quanto riguarda la definizione dei ruoli dirigenziali del club e di tutte le componenti organizzative della squadra.

Cresce tanto in termini quantitativi che soprattutto qualitativi la famiglia di Akademia Sant’Anna, risalta il cambio come direttore sportivo il ruolo sarà ricoperto da Maurizio Buscaino, mentre Peppe Venuto rimane nella famiglia Akademia e diventerà direttore operativo. Antonio Caselli assume l’incarico di direttore generale, mentre Rodolfo Savoca diventa presidente onorario.

“Siamo orgogliosi del fatto che in tanti si stiano avvicinando sempre di più alla nostra realtà – cosi Fabrizio Costantino – dal punto di vista sportivo siamo sicuri di avere a disposizione uno staff di assoluto livello e, parallelamente, stiamo costruendo una squadra dirigenziale vogliosa e determinata, che abbia anche il desiderio e l’ambizione di condividere l’obiettivo comune della crescita del nostro club e dell’intero territorio messinese. Siamo convinti che questa sia la strada giusta ed il fatto che in tanti decidano di abbracciare il nostro progetto ne è un’evidente conferma”.

Di pari passo è attiva da qualche giorno la campagna abbonamenti per assistere a tutte le partite casalinghe di campionato di Akademia Sant’Anna. Questo il link di riferimento sul sito postoriservato.it (questo il link) e presso i punti vendita autorizzati.

L’organigramma di Akademia Sant’Anna 2023/2024

Confermata la guida tecnica a coach Bonafede, protagonista assoluto della cavalcata salvezza, al suo fianco sono confermati nel ruolo di allenatore in seconda Flavio Ferrara e di assistente allenatore Fortunato Micalizzi, coadiuvati da Daniele Cesareo, confermato nel suo ruolo di scoutman e che sarà supportato nel rilevamento dei dati tecnici e statistici da Susanna Sorrenti. Cambio nel ruolo di Direttore Sportivo, affidato ufficialmente a Maurizio Buscaino, figura di grande esperienza e fino alla stagione appena conclusa DS del Marsala Volley, oltre ad aver ricoperto l’incarico di consigliere della Lega Pallavolo Serie A femminile. Confermato nel ruolo di Team Manager Marco Maressa, mentre a Peppe Venuto sarà affidato l’incarico di Direttore Operativo, di Responsabile dei rapporti con la Lega e con la Federazione Italiana Pallavolo e Responsabile di VolleYdea. Massimo Apollino, infine, continuerà a ricoprire l’incarico di Responsabile logistico del Palazzetto.

Per quanto riguarda lo staff medico continuerà a ricoprire il ruolo di Medico Sociale il Dott. Francesco Ballarino, coadiuvato dalla fisioterapista Dott.ssa Domiziana Minissale, dalla nutrizionista Dott.ssa Simona Brigandì e dallo Studio di Fisioterapia e Riabilitazione Tricenter, diretto dal Dott. Massimo Trimarchi. Allontanandosi dal campo, è confermato per la prossima stagione Massimo Mastroeni nel ruolo di Responsabile Legale, mentre Rovena Raymo, figura subentrata nel corso della stagione da poco terminata, continuerà ad essere affidato l’incarico di Responsabile Marketing. Tante conferme e tanti nuovi importanti innesti tra i dirigenti.

Confermate nel loro incarico Antonella Ballarino, Teresa Calanni, e Giusy Calanni, si inseriscono nei quadri dirigenziali anche Domenico Abbriano (che ricoprirà l’incarico di collaboratore alle attività di comunicazione di Akademia), Fabrizia Santagati, Nicola Giannetto, Mirko Grillo e Giorgio Milici (i quali supporteranno il club nella crescita delle partnership commerciali) ed Alberto Donato (Direttore Generale di Sicindustria Messina, il quale si occuperà direttamente dei rapporti con le Istituzioni). Confermato il board alla guida del club, con Fabrizio Costantino alla Presidenza, Peppe Venuti nel ruolo di Vice Presidente ed Antonio Caselli che assumerà l’incarico di Direttore Generale. Farà il suo ingresso con il ruolo di Presidente Onorario anche Rodolfo Savoca, Medico messinese ormai da tanti anni trasferitosi negli Usa il quale, tra l’altro, si occuperà di intessere rapporti sempre più solidi con il mondo sportivo statunitense.

