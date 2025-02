Akademia Messina aspetta San Giovanni, “meritiamo di giocare queste partite” VIDEO

Alla vigilia della sfida al vertice in Serie A2 parlano Aurora Rossetto e Giorgia Caforio. Primo posto in palio domenica alle ore 17 al PalaRescifina

MESSINA – Domenica 2 febbraio con inizio alle ore 17 le SuperGirls di coach Bonafede, seconde in graduatoria nel girone A, ospiteranno, sul taraflex del PalaRescifina, la capolista Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Un lungo testa a testa, quello tra le due squadre, durato diciassette giornate, fatto di sorpassi e contro sorpassi; un continuo rincorrersi di emozioni e risultati mai scontati.

Sarà anche la gara della resa dei conti. Comanda San Giovanni con 44 punti, insegue Messina con 41. Tre le lunghezze che dividono attualmente le due squadre, ma anche un divario in termini di successi che potrebbe diventare altrettanto significativo: 14 le vittorie delle romagnole contro le 15 delle siciliane.

Rossetto e Caforio: “Aspettiamo tanta gente a vederci”

Così Aurora Rossetto alla vigilia: “Siamo felici di questo percorso costruito che ci dà la possibilità di giocare partite di alto livello. Nell’ultimo periodo siamo state molto in campo ma la condizione fisica e mentale è ok, siamo pronte per giocare. Il fatto di doversi giocare il posto può dare la spinta in più sul campo, ma è anche positivo per alzare il livello. Speriamo di vedere sempre più persone al palazzetto”.

Giorgia Caforio, libero di Akademia Sant’Anna ed ex della gara: “Veniamo da un momento positivo, una vittoria al tiebreak e non vediamo l’ora di affrontare una partita di questo genere. All’andata non abbiamo espresso il nostro miglior gioco e rigiocarla col nostro pubblico ci darà una spinta in più. Abbiamo una buona condizione fisica e la capacità di non mollare mai. Sarà una partita che varrà la pena vedere, scontro tra prima e seconda; noi metteremo il massimo e mi auguro ci sia tanta gente sugli spalti”.

La situazione in classifica e i precedenti

Se Messina dovesse riscattare la sconfitta maturata nel girone di andata al PalaMarignano (3-1), vincendo la sfida di domenica prossima in tre o quattro set, in virtù del successo pieno, aggancerebbe in vetta le zie, operandone il sorpasso proprio per il maggior numero di vittorie sin qui conseguite. Vorrebbe dire iniziare la seconda fase, avendo annullato interamente il gap esistente e con un vantaggio enorme sul piano mentale.

Viceversa, una sconfitta di Messina, manderebbe letteralmente in cielo San Giovanni: +6 in campionato e, all’orizzonte, una finalissima di coppa Italia da giocarsi a Bologna, nel fine settimana successivo, contro Trentino Volley. Un finale della sfida, deciso al tie-break, manterrebbe tutto sostanzialmente invariato o quasi.

Cinque i precedenti; un successo di Messina (nella gara del PalaRescifina in Pool Promozione la scorsa stagione), quattro quelli di San Giovanni (due in Regular Season nella stagione 2022/2023, uno in Pool Promozione nel confronto del PalaMarignano nella passata annata e uno in quella in corso). Due le ex del confronto: Maria Adelaide Babatunde a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023; Giorgia Caforio, sempre in Romagna, nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024.

Tra i rendimenti numerici della squadra romagnola, spiccano quelli dell’opposto e con un palmares invidiabile, Serena Ortolani, a quota 286 punti (233 in attacco con una percentuale del 37,8, 32 muri e 21 ace), della schiacciatrice Anna Piovesan con 276 (227 in attacco con una percentuale del 39,3, 35 muri e 14 ace) e dell’altra schiacciatrice, Alice Nardo, con 236 (199 in attacco con una percentuale del 35, 19 muri e 18 ace). Nel novero delle migliori centrali di tutta la A2, Claudia Consoli; per lei, 197 punti (137 in attacco con una percentuale del 49,8, 54 muri e 6 ace).

Mettendo a confronto le speciali classifiche individuali di A2, in evidenza – tra le Top Spikers – il 2° posto di Bintu Diop (Akademia Sant’Anna), il 17° di Serena Ortolani (San Giovanni) e il 19° di Anna Piovesan (San Giovanni). il 1° tra le Top Acers, sempre dello stesso opposto toscano in forza alle siciliane, con 33 servizi vincenti e il 12° di Serena Ortolani con 19. Tra le Top Blockers, da segnalare il 6° posto di Claudia Consoli (San Giovanni) con 50 muri vincenti, il 15° posto di Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna) con 45 muri e il 20° di Dalila Modestino (Akademia Sant’Anna) con 34. In graduatoria Top Receiver, al 2° posto il libero Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna) con il 45,54 % di ricezioni perfette; al 6° Sofia Valoppi (San Giovanni) con il 42,69%, al 19° Alice Nardo con il 37,42 %.

