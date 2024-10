Akademia Messina, Babatunde: “Ogni partita sarà difficile”

Dopo la vittoria all'esordio queste le impressioni della centrale arrivata quest'anno nel team del presidente Costantino

MESSINA – Vittoria alla prima in campionato per Akademia Sant’Anna che conquista i primi tre punti, l’intera posta, all’esordio contro Imola. La formazione allenata da coach Bonafede non è stata però perfetta ma ha reagito bene nelle situazioni complicate, come nel finale di primo set quando ha annullato 5 set point alle ospiti emiliane. Imola è riuscita a strappare il terzo set ma le ragazze del presidente Costantino hanno archiviato la pratica agevolmente nel quarto parziale senza lasciare punti per strada.

Non è stata della partita Maria Adelaide Babatunde, preferita alla confermata Dalila Modestino e alla vice capitano Rossella Olivotto che hanno giocato una buona partita. Ma come le compagne ha avvertito l’importanza della prima sfida: “C’era tanta attesa anche perché abbiamo lavorato tanto in pre-season e volevamo vedere i risultati”.

Sulle emozioni di esordire in casa e le difficoltà ha aggiunto: “La sfida ci ha regalato emozioni ed è stato bello giocare al PalaRescifina davanti al nostro pubblico. Abbiamo affrontato un’avversaria che ci ha messo in difficoltà in vari momenti della partita però abbiamo portato i tre punti. Ottenere la prima vittoria è sempre un gradino da superare, iniziare con un successo è un’ottima notizia per rompere il ghiaccio”.

Sul futuro del campionato e il prossimo impegno conclude: “Si stanno vedendo delle cose belle sul taraflex, adesso pensiamo al prossimo match contro Costa Volpino in trasferta e pensiamo partita dopo partita. Ogni incontro sarà una storia a sé, non ci saranno partite facili e ogni avversario avrà il coltello tra i denti contro di noi e dovremo essere brave a imporre per prime il nostro gioco”.

Risultati della prima giornata

Casalmaggiore – Macerata 0-3

Akademia – Imola 3-1

Mondovì – Brescia 0-3

Lecco – Pisa 3-0

San Giovanni in Marignano – Costa Volpino 3-0

Classifica Serie A2 girone A

Macerata, Akademia, Brescia, Lecco, San Giovanni in Marignano 3 punti

Casalmaggiore, Imola, Mondovì, Pisa, Costa Volpino 0 punti

