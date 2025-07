Akademia Messina, Bonafede: “Noi da Cenerentola a punto di riferimento”

L'allenatore della formazione peloritana, prossima al quarto campionato consecutivo in serie A2 femminile, presenta la nuova stagione

MESSINA – Alle prese tra mercato e primo Summer Camp la società Akademia Sant’Anna pensa già alla prossima stagione ormai imminente. E proprio dalla sede in cui si sta svolgendo l’attività estiva il presidente Fabrizio Costantino commenta così: “Siamo veramente soddisfatti del primo Akademia Summer Camp, ci sono state presenze anche da Calabria, Catania, Pozzallo, Augusta, Siracusa, Bagheria e Malta. È stato un bellissimo Summer Camp che ha permesso alle nostre ragazze di migliorare e divertirsi”.

Di passaggio anche coach Fabio Bonafede che guiderà la squadra salvata il primo mezzo anno, condotta in semifinale playoff al secondo, e primo in cui ha programmato la stagione da zero, e lo scorso anno l’ha condotta fino in finale playoff. “Siamo ormai una certezza – ha detto il tecnico – passiamo da Cenerentola ad essere punto di riferimento per la A2. Un percorso che deve continuare e sarà sicuramente di salita e di miglioramento”.

Coach Bonafede: “Ci vorrà entusiasmo”

L’allenatore poi ha commentato più nello specifico il mercato, Akademia ha già annunciato dodice atlete: “Abbiamo deciso di fare una squadra molto giovane e fresca che punti sul lavoro. Siamo stati sconfitti in finale playoff e dovevamo ringiovanire e riprogrammare con l’idea di creare uno zoccolo duro che possa rilanciare la società. Accanto alle giovani abbiamo delle campionesse, Carcaces non ha bisogno di presentazioni, le due libere hanno esperienza. Bisognerà dimostrare tanto entusiasmo in settimana e portarlo poi in partita”.

Sul campionato che li aspetta dice: “Entusiasmo è la parola chiave con cui affronteremo il nuovo campionato. Gli equilibri dell’anno precedente verranno azzerati, sarà un campionato nuovo e indecifrabile e dovremo saperci collocare velocemente in quello che sarà il nostro posto per poi superare noi stessi. Mi auguro che sia un anno bellissimo, non mi interessano i gironi, non mi interessa cominciare in casa o fuori, mi importa che saremo pronti”.

Presidente Costantino: “Squadra giovane con umiltà e voglia”

Il presidente ha fatto chiarezza sulle prossime tappe: “Tra poco sapremo i gironi e i primi di agosto avremo il calendario della prima fase. Noi lavoriamo alle amichevoli pre campionato e il 18 agosto le atlete inizieranno a lavorare a Messina con la preparazione atletica. Valuteremo gli eventuali trofei amichevoli da disputare, purtroppo nessuna in riva allo Stretto, poi il 6 ottobre, lunedì in serata, la prima di campionato”.

Più formazioni meridionali nella prossima massima serie: “Quest’anno avremo cinque formazioni e non due del sud Italia in A2, speriamo che questo numero possa crescere e questo ci permetterà di organizzare meglio sia eventuali amichevoli che anche programmare trasferte senza l’uso dell’areo”.

Il mercato e la nuova squadra: “Abbiamo costruito una squadra che a parte Carcaces ha una media molto giovane. Una squadra costruita con atleta che oltre l’umiltà hanno grandissima voglia di iniziare e mettersi in mostra. Con questo mix si potranno raggiungere traguardi importanti e speriamo di confermarci anche con lo stesso roster l’anno successivo”.