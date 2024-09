Akademia Messina, buon test contro Melendugno dell’ex Joly

Oggi secondo test match contro l'altra formazione del sud Italia che milita in Serie A2

MESSINA – Proseguono i test pre campionato di Akademia Sant’Anna che nel pomeriggio di ieri, e si replicherà quest’oggi, ha incontrato al PalaRescfina Volley Melendugno l’altra formazione del sud Italia di pari categoria. Un test match che ha visto i due tecnici provare diversi sestetti come se si giocasse una partita reale, quindi con possibilità di operare cambi e chiedere time out. Dopo i primi tre set giocati Akademia ne aveva vinti tre, di cui il primo ai vantaggi, mentre il quarto disputato fino a 25 punti è andato alla formazione ospite tra le cui fila c’era l’ex della sfida Jessica Joly. L’atleta valdostana ha sicuramente lasciato un buon ricordo ai tifosi messinesi visto che dalle tribune le più piccole giocatrici di Akademia, che si sarebbero allenate a seguire, l’hanno riconosciuta e sostenuta.

Nel test match che si è concluso col punteggio di 31-29 25-20 25-23 21-25 coach Boanfede ha inizialmente schierato il seguente sestetto: Carraro al palleggio e Diop opposto, schiacciatrici Mason e Rossetto, centrali Modestino e Olivotto con Norgini libero. Subito dopo i primi scambi però è apparso chiaro che Babatunde, nel ruolo di centrale, sia una validissima alternativa nel gioco di Bonafede.

Dal terzo set infine c’è stato ampio spazio per Trevisiol al palleggio con Guzin, centrale ma che ha giocato nel ruolo di opposto, in campo nel ruolo di libero Giorgia Caforio al posto di Norgini con le due schiacciatrici straniere, l’americana Adanna Rollins e la lettone Paula Neciporuka, quest’ultima non tesserata bensì in prova, che hanno fatto vedere di essere efficaci in attacco. Come centrali alternate sempre Babatunde, Modestino, apparsa in forma smagliante, e Olivotto.

